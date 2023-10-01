1 октября в церковном календаре – Покров Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, праздник посвящен событиям в 910 году, когда войско Аскольда подошло к Константинополь.
Важно Что нельзя делать на Покровы: помните об этих моментах
Войска осаждали город и могли вот-вот ворваться. Жители и сам император укрылись во Влахернской церкви и молили Богородицу о защите. Ночью произошло видение – Дева Мария явилась и покрыла белым омофором всех молящихся. Вражеское войско отступило от Константинополя.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещен физический труд, бытовая работа.
- Нельзя ссориться и ругаться, сплетничать.
- Нельзя устраивать громкие празднества и употреблять алкоголь.
- Сегодня нельзя одалживать деньги.
Приметы на 1 октября
- Какая погода 1 октября – такова будет 1 апреля.
- Журавли улетят – на 14 октября будет первый мороз.
- Какая погода сегодня – такова будет и зима.
- Береза листья не сбросила – до снежной зимы.
День защитника и защитницы / Коллаж 24 Канал
День в Украине и мире
День защитников и защитниц Украины. Этот праздник отмечают каждый год в день Покровы. Сегодня нужно почтить украинских защитников, защищающих государство от врагов. В 9:00 вся Украина должна остановиться и отдать честь воинам.
День украинского казачества. Издавна полагают, что казаки почитали Пресвятую Богородицу – она была их защитницей, Покровом. В этот день казаки собирались избрать новых членов старшин.
День территориальной обороны. Владимир Зеленский основал его в 2020 году. Первые отряды ТРО сформировались в 2014 году, позже министерство усовершенствовало организацию.
День учителя в Украине. Хотя учащиеся поздравляют своих педагогов и наставников в пятницу, официально этот праздник отмечают в воскресенье. Корни праздника уходят в 20 век, в Украине дату выбрали в 1994 году.