Первый день весны: красивые открытки-поздравления с праздником для самых родных
1 марта по календарю наступает весна! Новое время года является отличным периодом, поскольку приносит с собой пробуждение природы, свет и тепло. Поэтому следует поздравить самых родных с таким праздником природы.
Украинцы еще давно радовались приходу нового времени года, поэтому призывали ее традиционными песнями – веснянками. 24 Канал подготовил подборку красивых открыток-поздравлений, которые следует прислать родным людям в первый день весны.
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Красивые поздравительные открытки с первым днем весны
Весна – пора, когда природа вокруг расцветает. Об этом в своем стихотворении написал украинский поэт Миколай Вороный:
"Летит крыльями Весна
Душистая,
Льнет вся в прозрачных одеяниях
В дымках и блаватах…
Сияет улыбкой призраков
Из-за туч,
Золевых, пелехатых..."
Поэтому, чтобы улучшить настроение своим родным и близким, можно отправить отличную открытку-поздравление с первым днем весны.
Открытки-поздравления с весной 2023 / Фото Pinterest
Приветствие с первым днем весны / Фото Pinterest
Красивые поздравительные-открытки с первым днем весны. / Фото Pinterest
С первым днем весны: открытки для родных / Фото Canva
Открытки для поздравления с весной самых родных / Фото Canva