Первый день весны: красивые открытки-поздравления с праздником для самых родных

1 марта по календарю наступает весна! Новое время года является отличным периодом, поскольку приносит с собой пробуждение природы, свет и тепло. Поэтому следует поздравить самых родных с таким праздником природы.

Украинцы еще давно радовались приходу нового времени года, поэтому призывали ее традиционными песнями – веснянками. 24 Канал подготовил подборку красивых открыток-поздравлений, которые следует прислать родным людям в первый день весны.

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Красивые поздравительные открытки с первым днем весны

Весна – пора, когда природа вокруг расцветает. Об этом в своем стихотворении написал украинский поэт Миколай Вороный:

"Летит крыльями Весна

Душистая,

Льнет вся в прозрачных одеяниях

В дымках и блаватах…

Сияет улыбкой призраков

Из-за туч,

Золевых, пелехатых..."

Поэтому, чтобы улучшить настроение своим родным и близким, можно отправить отличную открытку-поздравление с первым днем весны.



Открытки-поздравления с весной 2023 / Фото Pinterest



Приветствие с первым днем весны / Фото Pinterest



Красивые поздравительные-открытки с первым днем весны. / Фото Pinterest



С первым днем весны: открытки для родных / Фото Canva



Открытки для поздравления с весной самых родных / Фото Canva



Поздравительные открытки для родных и близких / Фото Canva