1 мая в церковном календаре – день памяти святителя Космы, пишет 24 Канал. Он с юных лет решил посвятить жизнь христианству, рано принял монашеский постриг.
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Со временем Косма стал епископом Халкидонским. Еретики пытались склонить Косму к отречению, но он оставался с устойчивой позицией и проповедовал христианство. Святитель отказался снимать иконы, из-за чего тогдашний император отослал его в тюрьму.
Что сегодня нельзя делать
- В этот день лучше не работать в огороде и отложить работу в саду.
- Считалось, что сегодня нельзя шуметь и устраивать громкие вечеринки.
- Женщинам советовали в этот день не состригать волосы.
- Нельзя отказывать нуждающимся людям в помощи.
Приметы на 1 мая
- Если начало мая теплое – в конце месяца будет холодно.
- Пошел дождь – погода на днях сильно изменится.
- Скот пьет много воды – до щедрого урожая.
- Погода в течение дня сильно меняется – до засухи летом.
- Увидеть звезду на чистом небе – к удаче.
День в Украине и мире
Международный день труда. История этого праздника и события происходит из США, где в 1886 году на улицы вышли тысячи рабочих с требованием более короткого рабочего дня. В СССР праздник использовали, как обычно, в свою пользу, но событие отмечают во многих странах мира.
День рождения почтовой марки. В этот день в Великобритании появились первые марки с изображением тогдашней королевы Виктории.
Международный день подсолнечника. Этот праздник придумал британский фотограф Ричард Рейнольдс, считавший подсолнух символом счастья. Сегодня часто высаживают этот цветок.