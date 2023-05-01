1 мая в церковном календаре – день памяти святителя Космы, пишет 24 Канал. Он с юных лет решил посвятить жизнь христианству, рано принял монашеский постриг.

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Со временем Косма стал епископом Халкидонским. Еретики пытались склонить Косму к отречению, но он оставался с устойчивой позицией и проповедовал христианство. Святитель отказался снимать иконы, из-за чего тогдашний император отослал его в тюрьму.

День ангела 1 мая празднуют Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

Что сегодня нельзя делать

В этот день лучше не работать в огороде и отложить работу в саду.

Считалось, что сегодня нельзя шуметь и устраивать громкие вечеринки.

Женщинам советовали в этот день не состригать волосы.

Нельзя отказывать нуждающимся людям в помощи.

Приметы на 1 мая

Если начало мая теплое – в конце месяца будет холодно.

Пошел дождь – погода на днях сильно изменится.

Скот пьет много воды – до щедрого урожая.

Погода в течение дня сильно меняется – до засухи летом.

Увидеть звезду на чистом небе – к удаче.

День в Украине и мире

Международный день труда. История этого праздника и события происходит из США, где в 1886 году на улицы вышли тысячи рабочих с требованием более короткого рабочего дня. В СССР праздник использовали, как обычно, в свою пользу, но событие отмечают во многих странах мира.

День рождения почтовой марки. В этот день в Великобритании появились первые марки с изображением тогдашней королевы Виктории.

Международный день подсолнечника. Этот праздник придумал британский фотограф Ричард Рейнольдс, считавший подсолнух символом счастья. Сегодня часто высаживают этот цветок.