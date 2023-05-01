1 травня у церковному календарі – день пам'яті святителя Косми, повідомляє 24 Канал. Він з юних років вирішив присвятити життя християнству, швидко прийняв чернечий постриг.

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З часом Косма став єпископом Халкідонським. Єретики намагались схилити Косму до відречення, але він залишався зі стійкою позицією та проповідував християнство. Святитель відмовився знімати ікони, через що тодішній імператор відіслав його в ув'язнення.

День ангела 1 травня святкують Антон, Василь, Віктор, Юхим, Іван, Кузьма, Фелікс, Ян, Тамара.

Що сьогодні не можна робити

У цей день краще не працювати на городі й відкласти роботу в саду.

Вважалося, що сьогодні не можна галасувати й влаштовувати гучні вечірки.

Жінкам радили у цей день не зістригати волосся.

Не можна відмовляти потребуючим людям у допомозі.

Прикмети на 1 травня

Якщо початок травня теплий – наприкінці місяця буде холодно.

Пішов дощ – погода днями дуже зміниться.

Худоба п'є багато води – до щедрого врожаю.

Погода впродовж дня сильно змінюється – до засухи влітку.

Побачити зірку на чистому небі – до удачі.

День в Україні та світі

Міжнародний день праці. Історія цього свята й події походить зі США, де у 1886 році на вулиці вийшло тисячі робітників з вимогою коротшого робочого дня. У СРСР свято використали, як зазвичай, на свою користь, але зараз подію відзначають у багатьох країнах світу.

День народження поштової марки. Цього дня у Великій Британії з'явилися перші марки із зображенням тодішньої королеви Вікторії.

Міжнародний день соняшника. Це свято вигадав британський фотограф Річард Рейнольдс, який вважав, що соняшник – символ щастя. Сьогодні часто висаджують цю квітку.