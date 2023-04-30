Выбор имени – важное событие в жизни каждого человека, пишет 24 Канал. Считают, что имя человека имеет большое значение для его черт характера и судьбы. Поэтому к этому подходят с большой ответственностью и усердием. Обычно родители называют ребенка именем святого, которого почитают в этот день. Так у нее появляется свой небесный покровитель и ангел-хранитель.

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Дни ангела в мае 2023 года.

1 мая – Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.

2 мая – Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрона.

3 мая – Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Федор.

4 мая – Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Федор, Яков, Ян.

5 мая – Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Федор.

6 мая – Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.

7 мая – Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.

8 мая – Василий, Марк, Сергей, Ника.

9 мая – Василий, Иван, Нестор, Николай, Петр, Степан, Ян, Глафира.

10 мая – Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.

11 мая – Виталий, Кирилл, Максим, Анна.

12 мая – Арсений, Артем, Богдан, Василий.

13 мая – Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.

14 мая – Акакий, Иеремий, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.

15 мая – Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.



Дни ангела / Фото Unsplash

16 мая – Николай, Павел, Петр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.

17 мая – Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.

18 мая – Адриан, Яков, Арина, Ирина.

19 мая – Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.

20 мая – Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семен, Степан, Ян.

21 мая – Адриан, Арсений, Иван, Ян.

22 мая – Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен.

23 мая – Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.

24 мая – Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.

25 мая – Антон, Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

26 мая – Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.

27 мая – Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Иаков, Ян.

28 мая – Дмитрий, Игнат, Анастасия.

29 мая – Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Петр, Теодор, Федор.

30 мая – Адриан, Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.

31 мая – Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Юлиан, Александра, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрона, Фаина, Юлия.