В этот день не стоит ставить забор или ограду, ведь случится пожар, согласно верованиям наших предков. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.
Важно Не только Троица: какие церковные праздники будут в июне 2024 года
День памяти святого мученика Юстина философа
Юстин воспитывался в известной семье, которая дала ему прекрасное образование. Он много путешествовал и изучал христианскую веру, ведь не был сторонником язычества. Однажды святой познакомился со старым мужчиной, который посоветовал обратить внимание на священные книги. Хорошо разобравшись в этой теме, Юстин принял крещение. Философ читал проповеди по всей Римской империи и помогал христианам. За это его потом казнили.
Что нельзя делать
- Нельзя ссориться, иначе конфликт затянется.
- Лучше проснуться рано, чтобы не заболеть.
- Запрещено обижать друг друга, грустить, сплетничать и врать.
Народные приметы
- Радуга – к дождю.
- Если звезда красного цвета, то ждите хороший урожай ржи.
- Холодный день – к плохому урожаю ягод.
Что еще отмечают
Каждый год 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Праздник ввели в ноябре 1949 года, когда в Париже проходила сессия Совета Международной демократической федерации женщин. Впоследствии такое событие поддержала ООН. Первое празднование организовала 51 страна в 1950 году.
Кроме того, сегодня люди празднуют Всемирный день родителей. Инициатором праздника в 2012 году стала Генеральная Ассамблея ООН. В этот день стоит отметить то, что и папа, и мама должны заниматься воспитанием ребенка. Вклад обоих родителей важен, чтобы обеспечить молодому поколению хорошее будущее.