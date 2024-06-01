В этот день не стоит ставить забор или ограду, ведь случится пожар, согласно верованиям наших предков. Подробнее читайте на сайте LifeStyle 24.

Важно Не только Троица: какие церковные праздники будут в июне 2024 года

День памяти святого мученика Юстина философа

Юстин воспитывался в известной семье, которая дала ему прекрасное образование. Он много путешествовал и изучал христианскую веру, ведь не был сторонником язычества. Однажды святой познакомился со старым мужчиной, который посоветовал обратить внимание на священные книги. Хорошо разобравшись в этой теме, Юстин принял крещение. Философ читал проповеди по всей Римской империи и помогал христианам. За это его потом казнили.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, иначе конфликт затянется.

Лучше проснуться рано, чтобы не заболеть.

Запрещено обижать друг друга, грустить, сплетничать и врать.

Народные приметы

Радуга – к дождю.

Если звезда красного цвета, то ждите хороший урожай ржи.

Холодный день – к плохому урожаю ягод.

Что еще отмечают

Каждый год 1 июня отмечается Международный день защиты детей. Праздник ввели в ноябре 1949 года, когда в Париже проходила сессия Совета Международной демократической федерации женщин. Впоследствии такое событие поддержала ООН. Первое празднование организовала 51 страна в 1950 году.

Кроме того, сегодня люди празднуют Всемирный день родителей. Инициатором праздника в 2012 году стала Генеральная Ассамблея ООН. В этот день стоит отметить то, что и папа, и мама должны заниматься воспитанием ребенка. Вклад обоих родителей важен, чтобы обеспечить молодому поколению хорошее будущее.