У цей день не варто ставити паркан або огорожу, адже трапиться пожежа, згідно з віруваннями наших предків. Детальніше читайте на сайті LifeStyle 24.

Важливо Не лише Трійця: які церковні свята будуть у червні 2024 року

День пам'яті святого мученика Юстина філософа

Юстин виховувався у відомій сім'ї, яка дала йому чудову освіту. Він багато подорожував та вивчав християнську віру, адже не був прихильником язичництва. Одного разу святий познайомився зі старим чоловіком, який порадив звернути увагу на священні книжки. Добре розібравшись у цій темі, Юстин прийняв хрещення. Філософ читав проповіді по всій Римській імперії та допомагав християнам. Через це його потім стратили.

Що не можна робити

Не можна сваритися, інакше конфлікт затягнеться.

Краще прокинутися рано, щоб не захворіти.

Заборонено ображати одне одного, сумувати, пліткувати та брехати.

Народні прикмети

Веселка – до дощу.

Якщо зірка червоного кольору, то чекайте на хороший врожай жита.

Холодний день – до поганого врожаю ягід.

Що ще відзначають

Щороку 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. Свято запровадили в листопаді 1949 року, коли у Парижі проходила сесія Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Згодом таку подію підтримала ООН. Перше святкування організувала 51 країна у 1950 році.

Крім того, сьогодні люди святкують Всесвітній день батьків. Ініціаторкою свята у 2012 році стала Генеральна Асамблея ООН. У цей день варто наголосити на тому, що і тато, і мама мають займатися вихованням дитини. Внесок обох батьків важливий, аби забезпечити молодому поколінню хороше майбутнє.