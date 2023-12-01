К сожалению, о пророке Науме сохранилось достаточно мало информации. Известно, что он жил в Галилее в VII веке до нашей эры, передает 24 Канал.

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Свои пророчества Наум записывал в книгу. Завершил работу над ней в 663 году до нашей эры. В частности, в книге пророчеств рассказывается о том, как жители ассирийского города Ниневии погибли из-за беззаконной жизни. Есть версия, что Наум умер в 45 лет, а похоронили его в родном городе.

Традиции на Наумов день

В древние времена родители в этот день отправляли своих детей на обучение к старцам. По традиции, наставник должен был три раза ударить ученика кнутом или резкой. Это ассоциировалось с сакральным числом Троицы и страданиями Иисуса Христа.

Впоследствии вместо ударов дети три раза били поклоны. Родители платили старцам за то, что они учили их дочерей и сыновей. Однако, не деньгами, а разными вещами и продуктами.

Народные приметы

Если в этот день на улице сильный ветер, то скоро ударят суровые морозы.

Если опрокинете ведро, заболеет кто-то из близких.

Если будут громко каркать вороны, вскоре придет сильная метель.

Если на небе много звезд, то ждите холодов.

Что отмечают в Украине и мире

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Его ввела ВОЗ в 1988 году. Тогда в США как раз проходили выборы. Поэтому у всех СМИ информация была только об этом. Однако ВОЗ решила, что когда кампания завершится, то журналистам потребуется новый информационный повод. И внимание СМИ действительно привлек Всемирный день борьбы со СПИДом.

Ежегодно 1 декабря в Украине отмечают официальный профессиональный государственный праздник – День работников прокуратуры. Его ввел второй президент Украины Леонид Кучма 2 ноября 2000 года. Дата была выбрана в честь принятия Закона Украины "О прокуратуре" в 1991 году.