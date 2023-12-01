На жаль, про пророка Наума збереглося досить мало інформації. Відомо, що він жив у Галілеї у VII сторіччі до нашої ери, передає 24 Канал.

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Свої пророцтва Наум записував у книгу. Завершив працювати над нею у 663 році до нашої ери. Зокрема, у книзі пророцтв розповідається про те, як жителі ассирійського міста Ніневії загинули через беззаконне життя. Існує версія, що Наум помер у 45 років, а поховали його у рідному місті.

Традиції на Наумів день

У давні часи батьки у цей день відправляли своїх дітей на навчання до старців. За традицією, наставник повинен був три рази вдарити учня батогом чи різкою. Це асоціювалося із сакральним числом Трійці та стражданнями Ісуса Христа.

Згодом замість ударів діти три рази били поклони. Батьки платили старцям за те, що вони вчили їхніх доньок та синів. Однак, не грошима, а різними речами та продуктами.

Народні прикмети

Якщо в цей день надворі сильний вітер, то скоро вдарять суворі морози.

Якщо перекинете відро, захворіє хтось з близьких.

Якщо голосно каркатимуть ворони, невдовзі прийде сильна хуртовина.

Якщо на небі багато зірок, то чекайте холодів.

Що відзначають в Україні та світі

1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Його запровадила ВООЗ у 1988 році. Тоді в США якраз проходили вибори. Тому у всіх ЗМІ інформація була лише про це. Однак, ВООЗ вирішила, що коли кампанія завершиться, то журналістам потрібен буде новий інформаційний привід. І увагу ЗМІ дійсно привернув Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Щороку 1 грудня в Україні відзначають офіційне професійне державне свято – День працівників прокуратури. Його запровадив другий Президент України Леонід Кучма 2 листопада 2000 року. Дату обрали на честь прийняття Закону України "Про прокуратуру" у 1991 році.