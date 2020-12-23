На Різдво кожна країна та навіть родина має власні традиції. Зазвичай люди збираються за великим столом, дарують подарунки та розмовляють. Але приблизно 150 років тому, крім ялинки, подарунків і застілля, у вікторіанську епоху були ще й дуже незвичайні ігри.

Традицію прикрашати ялинку привезли до Англії німці, пише ВСВІТІ.

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Ігри, в які грали на Різдво в Англії

"Хватка дракона"

Ця гра дожила в Англії й до наших днів, крім того, вона користується популярністю.

Для гри необхідна широка неглибока миска та багато сміливості. У цю ємність кладуть 20 родзинок і заливають бренді. Компанія оточує миску, в кімнаті вимикають світло та підпалюють бренді. Завдання учасників по черзі витягати родзинки та їсти їх.



Дуже небезпечна гра з вікторіанської епохи / Фото books.google.com.ua

Люди вікторіанської епохи вважали свято вдалим, якщо наступного ранку всі учасники мають пухирі на руках, спаленні губи та піднебіння.

Редакція 24 каналу застерігає від ігор, які можуть нашкодити вашому здоров'ю.

"Гаряча мідія"

Доволі проста та примітивна гра, в якій один учасник сидить у центрі кімнаті зі заплющеними очима. Інші гравці по черзі стукають його по плечу, а він повинен вгадати, хто ж це був. Шахрайство та обман у цій грі – вітається.

"Крадіжка білого хліба"

Ця гра була розповсюджена серед бідного роду. Гравець стоїть спиною до інших учасників і охороняє буханку хліба. Один зі "злодіїв" намагається викрасти хліб, якщо "охоронець" зловив його, то вони міняються місцями.

Страшилки про Різдво

Крім того, на свята було популярним читання страшних історій про Святого Миколая, про привидів і надприродних істот.



Родина зібралась навколо святкової ялинки / Фото books.google.com.ua

Традиції, які зародились у вікторіанську епоху Англії

У 1843 році вперше почали відправляти різдвяні листівки. Але на них дуже рідко змальовували зиму чи свята, в основі сюжету були квіти, феї та прихід весни.



Різдвяна листівка 1843 року / Фото alisonhomestead.wordpress.com

У 1848 році у газетах опублікували малюнок, де король Альберт і королева Вікторія вітають дітей, стоячи біля тисового дерева. Воно було прикрашене палаючими свічками, солодощами, фруктами та іграшками. Малюнок став дуже популярним і з того часу з'явилась традиція прикрашати саме це зелене дерево до Різдва.



Популярний малюнок на фоні ялинки / Фото regencyhistory.net

Зауважимо, що сьогодні є безліч інших варіантів для декорування ялинки. Тому використовувати справжні свічки – дуже небезпечно. Про те, як обрати святкове дерево – читайте за посиланням.