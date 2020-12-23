На Рождество каждая страна и даже семья имеет собственные традиции. Обычно люди собираются за большим столом, дарят подарки и общаются. Но примерно 150 лет назад, кроме елки, подарков и застолья, в викторианскую эпоху были еще и очень необычные игры.

Традицию украшать елку привезли в Англию немцы, пишет ВСВІТІ.

Читайте также На фоне цветов: принц Чарльз и Камилла представили рождественскую открытку – фото

Игры, в которые играли на Рождество в Англии

"Хватка дракона"

Эта игра дожила в Англии и до наших дней, кроме того, она пользуется популярностью.

Для игры необходима широкая неглубокая миска и много смелости. В эту емкость кладут 20 изюминок и заливают бренди. Компания окружает миску, в комнате выключают свет и поджигают бренди. Задача участников по очереди вытягивать изюминки и есть их.



Очень небезопасная игра из викторианской эпохи / Фото books.google.com.ua

Люди викторианской эпохи считали праздник удавшимся, если на следующее утро все участники имеют волдыри на руках, обоженные губы и неба.

Редакция 24 канала предостерегает от игр, которые могут навредить вашему здоровью.

"Горячая мидия"

Довольно простая и примитивная игра, в которой один участник сидит в центре комнаты с закрытыми глазами. Другие игроки по очереди стучат его по плечу, а он должен угадать, кто же это был. Мошенничество и обман в этой игре – приветствуется.

"Кража белого хлеба"

Эта игра была распространена среди бедного сословия. Игрок стоит спиной к другим участникам и охраняет буханку хлеба. Один из "воров" пытается украсть хлеб, если "охранник" поймал его, то они меняются местами.

Страшилки о Рождестве

Кроме того, на праздники было популярным чтение страшных историй о Святом Николае, о привидениях и сверхъестественных существах.



Семья собралась вокруг праздничной елки / Фото books.google.com.ua

Традиции, зародившиеся в викторианскую эпоху Англии

В 1843 году впервые начали отправлять рождественские открытки. Но на них очень редко изображали зиму или праздники, в основе сюжета были цветы, феи и приход весны.



Рождественская открытка 1843 года / Фото alisonhomestead.wordpress.com

В 1848 году в газетах опубликовали рисунок, где король Альберт и королева Виктория приветствуют детей, стоя у елочного дерева. Оно было украшено горящими свечами, сладостями, фруктами и игрушками. Рисунок стал очень популярным, и с тех пор появилась традиция украшать именно это зеленое дерево к Рождеству.



Популярный рисунок на фоне елки / Фото regencyhistory.net

Заметим, что сегодня есть множество других вариантов для декорирования елки. Поэтому использовать настоящие свечи – очень опасно. О том, как выбрать праздничное дерево – читайте по ссылке.