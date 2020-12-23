Горящий изюм, кража хлеба и страшилки: как развлекались британцы 150 лет назад на Рождество
На Рождество каждая страна и даже семья имеет собственные традиции. Обычно люди собираются за большим столом, дарят подарки и общаются. Но примерно 150 лет назад, кроме елки, подарков и застолья, в викторианскую эпоху были еще и очень необычные игры.
Традицию украшать елку привезли в Англию немцы, пишет ВСВІТІ.
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Игры, в которые играли на Рождество в Англии
"Хватка дракона"
Эта игра дожила в Англии и до наших дней, кроме того, она пользуется популярностью.
Для игры необходима широкая неглубокая миска и много смелости. В эту емкость кладут 20 изюминок и заливают бренди. Компания окружает миску, в комнате выключают свет и поджигают бренди. Задача участников по очереди вытягивать изюминки и есть их.
Очень небезопасная игра из викторианской эпохи / Фото books.google.com.ua
Люди викторианской эпохи считали праздник удавшимся, если на следующее утро все участники имеют волдыри на руках, обоженные губы и неба.
"Горячая мидия"
Довольно простая и примитивная игра, в которой один участник сидит в центре комнаты с закрытыми глазами. Другие игроки по очереди стучат его по плечу, а он должен угадать, кто же это был. Мошенничество и обман в этой игре – приветствуется.
"Кража белого хлеба"
Эта игра была распространена среди бедного сословия. Игрок стоит спиной к другим участникам и охраняет буханку хлеба. Один из "воров" пытается украсть хлеб, если "охранник" поймал его, то они меняются местами.
Страшилки о Рождестве
Кроме того, на праздники было популярным чтение страшных историй о Святом Николае, о привидениях и сверхъестественных существах.
Семья собралась вокруг праздничной елки / Фото books.google.com.ua
Традиции, зародившиеся в викторианскую эпоху Англии
- В 1843 году впервые начали отправлять рождественские открытки. Но на них очень редко изображали зиму или праздники, в основе сюжета были цветы, феи и приход весны.
Рождественская открытка 1843 года / Фото alisonhomestead.wordpress.com
- В 1848 году в газетах опубликовали рисунок, где король Альберт и королева Виктория приветствуют детей, стоя у елочного дерева. Оно было украшено горящими свечами, сладостями, фруктами и игрушками. Рисунок стал очень популярным, и с тех пор появилась традиция украшать именно это зеленое дерево к Рождеству.
Популярный рисунок на фоне елки / Фото regencyhistory.net
Заметим, что сегодня есть множество других вариантов для декорирования елки. Поэтому использовать настоящие свечи – очень опасно. О том, как выбрать праздничное дерево – читайте по ссылке.
- Примерно в это время главным героем Рождества у англичан становится Санта Клаус. Образ известного Санты описан был в стихотворении Клемента Мура "визит Святого Николая".
- Канун Рождества был временем для благотворительности. Состоятельные люди традиционно одаривали подарками бедняков и прислугу.
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