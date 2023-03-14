5 порад для вирощування розсади цибулі в домашніх умовах

Цибуля – корисна рослина, яка містить багато вітамінів. Городники часто починають сіяння розсади саме з цибулі, оскільки вона не є вибагливою в догляді та не потребує великих зусиль. Поради, як правильно сіяти цибулю – читайте далі в матеріалі.

Якщо ви хочете посіяти цибулю, але на вулиці ще досить холодно – не проблема. Навесні розсаду цибулі можна сіяти навіть в горщики та вирощувати просто на підвіконні, інформує 24 Канал.

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Коли найкраще садити цибулю на розсаду

У перший місяць весни найкраще сіяти цибулю на розсаду в такі дні:

9 – 13 березня;

6 – 17 березня;

29 березня.

Крім того, є дні, в які не варто сіяти рослини:

4, 5 та 7 березня;

18 – 23 березня;

31 березня.



У які дні найкраще сіяти цибулю в березні / Фото Canva

5 порад, як вирощувати цибулю на розсаду в березні

Оберіть гарний ґрунт

Насамперед важливо підготувати ґрунт для розсади. Для цього варто обрати субстрат, який містить у своєму складі дернову землю та перегній.

Перед посадкою необхідно знезаразити землю. Існують різні методи, як це зробити. Наприклад, можна полити її розчином з марганцівки або просушити в духовці.

Підготуйте насіння

Другим важливим компонентом, який впливає на розсаду, є якість насіння. Найкращий варіант – купити вже готове до посадки насіння. Однак воно також має пройти процес знезараження.

Перед посадкою не забудьте перевірити термін придатності насіння.

Для цього потрібно помістити насіння в марлеву пов'язку та обробити розчином з марганцівки. Після цього просушіть насіння при кімнатній температурі.

Зверніть увагу на посуд

Оберіть правильний посуд, в якому будете вирощувати розсаду. Для цього підійдуть спеціальні стакани, горщики, ящики, а також касети. Посуд можна придбати в магазині, де продаються різні предмети для саду та городу.

Крім того, можна використовувати підручні матеріали. Наприклад, коробку з-під взуття чи торта. Однак в такому разі подбайте про дренажні отвори в посудині.



Як правильно сіяти цибулю на розсаду в березні / Фото Canva

Дотримуйтеся технології посадки

Насіння цибулі сійте на відстані приблизно один сантиметр одне від одного. Глибина при посадці має бути 1 – 1,5 сантиметра.

Після посадки добре промочіть землю та помістіть розсаду в тепле місце.

Розсада цибулі не любить дуже високих температур. Тому повітря в кімнаті чи теплиці має бути прогріте до 25 – 26 градусів за Цельсієм.

Щоб розсада швидше зійшла, накрийте зверху агроплівкою.

Правильно доглядайте за розсадою

Зазвичай перші паростки цибулі сходять вже через 6 – 7 днів. Після цього варто забрати плівку та відкрити рослині безпосередній доступ до сонячних променів та повітря.

Розсаду варто декілька разів підживити мінеральними добривами. Крім того, слідкуйте за вологою та не пересушуйте землю.