Если вы хотите посеять лук, но на улице достаточно холодно – не проблема. Весной рассаду лука можно сеять даже в горшки и выращивать прямо на подоконнике, информирует 24 Канал.

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Когда лучше садить лук на рассаду

В первый месяц весны лучше всего сеять лук на рассаду в следующие дни:

9 – 13 марта;

6 – 17 марта;

29 марта.

Кроме того, есть дни, в которые не следует сеять растения:

4, 5 и 7 марта;

18 – 23 марта;

31 марта.



В какие дни лучше сеять лук в марте / Фото Canva

5 советов, как выращивать лук на рассаду в марте

Выберите хорошую почву

В первую очередь важно подготовить почву для рассады. Для этого следует выбрать субстрат, содержащий в своем составе дерновую землю и перегной.

Перед посадкой необходимо обеззаразить землю. Есть разные способы, как это сделать. К примеру, можно полить ее раствором из марганцовки или просушить в духовке.

Подготовьте семена

Вторым важным компонентом, влияющим на рассаду, является качество семян. Лучший вариант – купить уже готовые к посадке семена. Однако оно также должно пройти процесс обеззараживания.

Совет. Перед посадкой не забудьте проверить срок годности семян.

Для этого нужно поместить семена в марлевую повязку и обработать раствором из марганцовки. После этого просушите семена при комнатной температуре.

Обратите внимание на посуду

Выберите правильную посуду, в которой будете выращивать рассаду. Для этого подойдут специальные стаканы, горшки, ящики и кассеты. Посуду можно приобрести в магазине, где продаются различные предметы сада и огорода.

Кроме того можно использовать подручные материалы. К примеру, коробку из-под обуви или торта. Однако в таком случае позаботьтесь о дренажных отверстиях в сосуде.



Как правильно сеять лук на рассаду в марте / Фото Canva

Соблюдайте технологии посадки

Семена лука сейте на расстоянии примерно один сантиметр друг от друга. Глубина при посадке должна быть 1 – 1,5 сантиметра.

После посадки хорошо промочите землю и поместите рассаду в теплое место.

Обратите внимание! Рассада лука не любит слишком высоких температур. Поэтому воздух в комнате или теплице должен быть прогрет до 25 – 26 градусов Цельсия.

Чтобы рассада быстрее взошла, накройте сверху агропленкой.

Правильно ухаживайте за рассадой

Обычно первые побеги лука сходят уже через 6 – 7 дней. После этого следует забрать пленку и открыть растению непосредственный доступ к солнечным лучам и воздуху.

Рассаду следует несколько раз подкормить минеральными удобрениями. Кроме того, следите за влагой и не пересушивайте землю.