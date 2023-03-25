Розсада сохне та скручується: як її врятувати

Вже зовсім скоро люди засаджуватимуть свої городи. Перед цим вдома вирощують розсаду, якій треба приділяти багато уваги. Зокрема, варто уважно спостерігати за станом саджанців, адже вони можуть почати сохнути та жовтіти.

Скручування саджанців, жовте листя часто виникають через природні фактори або неправильний догляд. Однак рослину можна врятувати, якщо завчасно помітити, що починається хвороба. Як запобігти загибелі розсади – читайте в порадах 24 Каналу.

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Серед основних причин зміни забарвлення і зміни форми листя є:

надлишок вологи;

недостатня кількість світла;

коливання температури;

підвищена кислотність ґрунту;

брак поживних елементів;

захворювання;

занадто тісна місткість.



Розсада / Фото Canva

Насамперед зверніть увагу на те, як поливаєте розсаду. Якщо вологи мало або занадто багато – листя найперше починають в'янути ті жовтіти. Також на це може вплинути якість ґрунту – він має бути не занадто легкий, бо такий не здатний утримувати вологу, і не дуже важкий, без дренажу, який перенасичує водою.

Потрібно також перевірити кількість доступних для розсади поживних речовин. Під час росту та розвитку розсаді потрібно багато органічних і мінеральних елементів.

Крім того, на листя може вплинути, розвиток патогенних мікроорганізмів в ґрунті, комахи, що їдять зелень.

Після виявлення причини усунути таку проблему можна, пересадивши рослини в іншу ґрунтову суміш, покращивши догляд та живлення розсади.

Автор: Діана Сікорська