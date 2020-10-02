Співачка Ольга Горбачова вже довгий період окрім своєї музичної кар’єри проводить тренінги, лекції та курси на тему сімейної та сексуальної освіти. Знаменитість неодноразово заявляла, що їхньою основною причиною розлучення з чоловіком Юрієм Нікітіним став неідеальний секс.

У програмі "Зірковий шлях" виконавиця вчергове розкрила нові деталі подружнього життя. Як зазначила Ольга Горбачова, проблеми розпочалися від перших інтимних стосунків. Її недосвідченість зіграла з зірковою парою злий жарт.

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Якби я знала, коли була моя перша шлюбна ніч, все те, що знаю зараз, то ми б ніколи не розлучилися з моїм чоловіком. Тому що він би знав, що таку наречену він більше не знайде. І тільки зараз, вже після 22 років подружнього життя, він мені каже, що зі мною у нього завжди, як вперше. Я думаю, що це великий комплімент для жінки,

– зазначила Горбачова.

Артистка доводить на своїх тренінгах, що жінка всесильна і здатна творити своє щасливе життя силою бажання та навчає їх тантричного сексу. За словами зірки, жінкам, які хочуть довгих та щасливих стосунків, насамперед треба знайти гармонію самій з собою. Тоді чоловік, який буде поруч з нею – стане її справжнім супергероєм і почне творити дива.

"І зараз я вчу жінок, як бути господинями, коханками, зірками, дружинами, музами, душами і собі ще приділяти увагу", – розповіла Ольга Горбачова.

Зазначимо, що сім’я Горбачової та Нікітіна зазнала краху у 2009 році. Після двох років шлюбу подружжя розлучилося. Однією з причин такого рішення стало неідеальне сексуальне життя. Зараз вони цілком задоволені інтимними стосунками, адже практикують давні техніки близькості. Закохані адаптують сакральні знання, які використовували жінки тисячі років тому. Окрім цього подружжя цікавиться даоськими та слов'янськими техніками й практикує їх.

Про сексуальне життя з чоловіком Горбачова розповіла під час зйомок кліпу "Кільце". Варто зазначити, що головними героями став телеведучий Нікіта Добринін та його дружина Даша Квіткова. Головний герой шоу "Холостяк" навіть натякнув, що вони з дружиною не проти стати вже й батьками.

"Ми дуже хочемо дітей. І не одну дитину, а дай Боже – двоє чи троє. Хочемо велику сім’ю", – зазначив Добринін.

Ольга Горбачова розповіла про свою першу шлюбну ніч: дивіться відео