Певица Ольга Горбачева уже долгий период кроме своей музыкальной карьеры проводит тренинги, лекции и курсы на тему семейного и сексуального образования. Знаменитость неоднократно заявляла, что их основной причиной развода с мужем Юрием Никитиным стал неидеальный секс.

В программе "Звездный путь" исполнительница в очередной раз раскрыла новые детали супружеской жизни. Как отметила Ольга Горбачева, проблемы начались с первых интимных отношений. Ее неопытность сыграла со звездной парой злую шутку.

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Если бы я знала, когда была моя первая брачная ночь, все то, что знаю сейчас, то мы бы никогда не развелись с моим мужем. Потому что он бы знал, что такую невесту он больше не найдет. И только сейчас, уже после 22 лет супружеской жизни, он мне говорит, что со мной у него всегда, как впервые. Я думаю, что это большой комплимент для женщины,

– отметила Горбачева.

Артистка доказывает на своих тренингах, что женщина всесильна и способна творить свою счастливую жизнь силой желания и обучает их тантрическому сексу. По словам звезды, женщинам, которые хотят долгих и счастливых отношений, прежде всего надо найти гармонию с самой собой. Тогда мужчина, который будет рядом с ней, станет ее настоящим супергероем и начнет творить чудеса.

"И сейчас я учу женщин, как быть хозяйками, любовницами, звездами, женами, музами, душами и себе еще уделять внимание", – рассказала Ольга Горбачева.

Отметим, что семья Горбачевой и Никитина потерпела крах в 2009 году. После двух лет брака супруги развелись. Одной из причин такого решения стала неидеальная сексуальная жизнь. Сейчас они вполне довольны интимными отношениями, ведь практикуют давние техники близости. Влюбленные адаптируют сакральные знания, которые использовали женщины тысячи лет назад. Кроме этого супруги интересуются даосскими и славянскими техниками и практикуют их.

О сексуальной жизни с мужем Горбачева рассказала во время съемок клипа "Кольцо". Стоит отметить, что главными героями стал телеведущий Никита Добрынин и его жена Даша Цветочная. Главный герой шоу "Холостяк" даже намекнул, что они с женой не прочь стать уже и родителями.

"Мы очень хотим детей. И не одного ребенка, а дай Бог – двое или трое. Хотим большую семью", – отметил Добрынин.

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