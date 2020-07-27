Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна показала, як провела знімальний день з 4-річним сином Данилом. Співачка взяла хлопчика з собою на знімальний майданчик та зізналась, що її дитинство також минало за кулісами, адже батьки були музикантами.

Учасниця нового сезону проєкту "Танці з зірками" Юлія Саніна спільно з гуртом The Hardkiss влаштувала концерт поблизу Київського водосховища. Зважаючи на те, що її чоловік Валерій Бебко виступає в колективі гітаристом, спільного 4-річного сина Данила зіркові батьки взяли з собою на знімальний майданчик. В інстаграмі співачка показала, як хлопчик реагував на процес, та зізналась, що її дитинство минало подібно.

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Малюк насолоджувався процесом, адже попри прохолодну погоду та дощ був з мамою та татом на знімальному майданчику з фантастичним пейзажем на захід сонця. Одягнений у куртку та гумові чобітки, Данило з парасолькою в руках спостерігав за роботою батьків у кадрі.

Юлія Саніна, яка росла в сім'ї музикантів, зізналась, що також завжди супроводжувала маму під час її виступів й отримувала від цього неабияке задоволення, адже їй також дозволяли вийти на сцену.

"Я вбиралася, знала, що мама обов'язково пустить мене на сцену, і я виконаю одну-дві пісні. Перерви між виходами на сцену, музикантські байки, жарти... Я варилась у цьому світі з самого початку. Батьки подарували мені унікальне музичне дитинство", – розповіла фронтвумен гурту The Hardkiss.

Образ Юлії Саніної

Для зйомок зірка обрала чорну атласну мінісукню на тонких бретелях з довгою розкішною прозорою накидкою з воланами внизу та на плечах. Вбрання ідеально підкреслювало струнку фігуру зірки й акцентувало на тонкій талії.

Образ Юлії Саніної завершили насичений макіяж з бордовими губами й темними очима, зухвала укладка та масивні сережки-кільця. На тлі заходу сонця над Київським водосховищем співачка виглядала бездоганно.