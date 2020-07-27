Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина показала, как провела съемочный день с 4-летним сыном Даниилом. Певица взяла мальчика с собой на съемочную площадку и призналась, что ее детство также проходило за кулисами, ведь родители были музыкантами.

Участница нового сезона проекта "Танцы со звездами" Юлия Санина совместно с группой The Hardkiss устроила концерт возле Киевского водохранилища. Несмотря на то, что ее муж Валерий Бебко выступает в коллективе гитаристом, общего 4-летнего сына Даниила звездные родители взяли с собой на съемочную площадку. В инстаграме певица показала, как мальчик реагировал на процесс, и призналась, что ее детство проходило похоже.

К теме 4-летний сын солистки The Hardkiss не по-детски прокомментировал катастрофу в Карпатах

Малыш наслаждался процессом, ведь, несмотря на прохладную погоду и дождь, был с мамой и папой на съемочной площадке с фантастическим пейзажем на закат. Одетый в куртку и резиновые сапожки, Даниил с зонтиком в руках наблюдал за работой родителей в кадре.

Юлия Санина, которая росла в семье музыкантов, призналась, что также всегда сопровождала маму во время ее выступлений и получала от этого огромное удовольствие, ведь ей также позволяли выйти на сцену.

"Я наряжалась, знала, что мама обязательно пустит меня на сцену и я выполню одну-две песни. Перерывы между выходами на сцену, музыкантские байки, шутки... Я варилась в этом мире с самого начала. Родители подарили мне уникальное музыкальное детство", – рассказала фронтвумен группы The Hardkiss.

Образ Юлии Саниной

Для съемок звезда выбрала черное атласное мини-платье на тонких бретелях с длинной роскошной прозрачной накидкой с оборками внизу и на плечах. Наряд идеально подчеркивал стройную фигуру звезды и акцентировал на тонкой талии.

Образ Юлии Саниной завершили насыщенный макияж с бордовыми губами и темными глазами, дерзкая укладка и массивные серьги-кольца. На фоне заката над Киевским водохранилищем певица выглядела безупречно.