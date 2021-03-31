Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім

1 квітня – це День сміху, а отже в цей день жартувати не тільки можна, а й треба. Які розіграші та жарти на 1 квітня можна організувати вдома – читайте в матеріалі.

Раніше 1 квітня на роботі виходило по-особливому цікавим та смішним святом, адже ми могли не на жарт розіграти колег, а потім разом щиро посміятися. Цього року всі ми вимушено перебуваємо вдома на карантині, втім розіграти близьких можна навіть не виходячи за поріг квартири. В цей день просто необхідно підняти настрій собі та іншим.

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Єдина порада – слідкуйте за тим, щоб ваші розіграші та жарти були добрими, не псували майна та не спричиняли дискомфорт. Ми лише за позитивні емоції в цей день!

Розіграші на 1 квітня для друзів

Хто ж не любить солодощі? А безкоштовні і поготів! Саме на цьому і можна спіймати своїх довірливих друзів. Наприклад, можете змастити печиво-сендвічі не кремом, а зубною пастою. Головне використовуйте білу пасту без яскравого запаху, інакше вас розкусять!



Розіграш на 1 квітня для друзів – печиво з зубною пастою

Або запропонуйте друзям пригоститись власноруч зробленими шоколадними цукерками ... з ватою! Для цього маленькі кульки вати полийте шоколадом і поставте їх у холодильник на декілька годин. Підступні солодощі готові!



Розіграш на 1 квітня для друзів – цукерки з ватою

А ще можна почастувати усіх морозивом! Звісно, що несправжнім. Ванільний пломбір кольором дуже подібний на картопляне пюре. Для цього відваріть пюре, додайте більше вершків чи молока, щоб отримати бажаний колір. Для кращого ефекту – залиште пюре на ніч в морозилці. Розкладіть кульками в стакани чи чашки та полийте шоколадом або будь-яким іншим топінгом. І не забутьте побажати смачного.



Розіграш на 1 квітня для друзів – морозиво з картопляного пюре

Щоб не нашкодити автомобілю, але залучити його до першоквітневих жартів – використайте харчову плівку. Нею можна або просто обгорнути машину, або ж примотати її до стовпу. Ви ж пам'ятаєте, що харчову плівку так просто руками не розірвеш?



Розіграш на 1 квітня для друзів з машиною

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Розіграші на 1 квітня для коханих

Тут треба бути обережним – образити свою кохану половинку дуже легко, а 1 квітня такі сварки точно ні до чого. Тож нехай ваші жарти будуть максимально нейтральними. Наприклад, як "живий холодильник". Наклейте звечора (вже тоді, коли ніхто холодильник не відкриває) "очі" на всі продукти – їх можна придбати в магазинах для рукоділля. Чим більше таких "живих" продуктів, тим ефект буде кращим.



Розіграш на 1 квітня для коханих – живий холодильник



Розіграш на 1 квітня для коханих – експериментуйте з іншими продуктами!

Ще один цікавий жарт із перевернутою склянкою, яка наповнена водою. Для цього наповніть склянку льодом та покладіть туди будь-який легкий предмет. Наприклад, щось із косметики (тільки герметично закрите). І переверніть посудину. Вже через ніч ви отримаєте стакан з водою, предмет з якого дістати – буде не так вже й просто :)



Розіграш на 1 квітня для коханих: нарешті уроки фізики знадобились!

Можна також "запросити в гості" улюблених акторів або супергероїв. Просто роздрукуйте невелике зображення та наклейте його на вічко дверей. Зімітуйте дзвінок в двері (наприклад, записавши звук на телефон) і попросіть коханого або кохану відчинити двері.



Розіграш на 1 квітня для коханих: такого гостя ніхто не чекатиме

І дуже смачний розіграш (і дуже добрий) для сніданку. Смажені яйця можна зімітувати за допомогою йогурта та персика. На вигляд – не відрізниш! І смак точно не розчарує!



Розіграш на 1 квітня для коханих: "яєчня" з йогурта та персика, а також "картопля фрі" з яблука

Розіграші на 1 квітня для колег

Усім нам сумно, що тепер наші робочі дні ми проводимо наодинці вдома і не спілкуємося зі своїми колегами. Але 1 квітня – не привід сумувати, тому ми придумали для вас деякі сюрпризи, на які точно ніхто не буде сподіватися.

​Напишіть своїй колезі зранку смс-повідомлення про те, що ви стоїте у неї/нього під дверима і попросіть відчинити їх. Ми впевнені, що така витівка точно спрацює. Якщо ж ваша колега зможе щось запідозрити, то просто зробіть ефект неочікуваності і зателефонуйте. Придумайте критичну історію, чому саме приїхали і слідкуйте за реакцією.



Напишіть оманливе смс-повідомлення

Якщо у вас є інший мобільний номер про який не знає ваша колега, надішліть смс-повідомлення з текстом: "Спасибі, що прочитали це повідомлення! З вашої кредитної картки знято 100 гривень".

Для того, щоб "полосткотати" колезі нерви прикладати титанічних зусиль не треба. Якщо ваш співробітник багато працює за комп'ютером, то можна влаштувати для нього маленьку шкоду. Очістіть на його комп'ютері робочий стіл і встановіть нову картинку, від якої серце піде у п'ятки в кожного користувача ПК – так званий синій екран смерті.



Встановіть шпалерою на робочий стіл комп'ютера синій екран смерті

Також, веселим трюком для колег стануть монетки, які неможливо підняти. Для цього наклейте на одну сторону монети двосторонній скотч і приклейте її до підлоги. Порозкидайте багато таких "підступних" копійок по офісі і насолоджуйтесь веселощами.



Жарти на 1 квітня

Розіграш для батьків на 1 квітня

Для розіграшу візьміть телефон мами або тата, розблокуйте його і заскріньте екран. Очистіть робочий стіл від усіх застосунків, щоб він був чистим. Поставте шпалерою скрін екрану, зроблений раніше і уважно слухайте викрики, що телефон зламався.

Як розіграти маму вдома? Приготуйте особливі цукерки "Рафаелло". Для цього потрібно натерти плавлений сирок, додати часник, трохи перцю і трішки майонезу. З суміші зліпіть кульки і обваляйте їх у кокосовій стружці. Частування готово!

Для розіграшу зі склянками води потрібно бути надзвичайно терплячим гумористом. Наповніть багато склянок звичайною водою і порозставляйте їх по всій підлозі у кухні або у ванній кімнаті так, щоб жертві розіграшу неможливо було пройти. Далі спостерігайте за реакцією тих, кому потрібно потрапити у кімнату.

Розіграш телефоном на 1 квітня

Якщо ви захочете "підколоти" близьких цим способом, то доведеться зробити так, щоб вони узяли слухавку. Тож, якщо вам вдасться – успіх і сміх вам гарантовані.



Розіграш телефоном на 1 квітня

Чудовий жарт можна влаштувати другові чи родичеві, у якого є авто. Для цього зателефонуйте йому і скажіть, що не знали, що його автомобіль зламаний (однак впевніться, що авто дійсно справне і не знаходиться у сервісі, аби жарт вдався). Після здивованого "Чому ти так думаєш?" спокійно скажіть, що бачили як декілька чоловіків порпались під його автівкою. Після такого ваша розмова наврядче продовжиться.

Ще одна витівка, яка гарантовано спрацює – це жарт з відключенням води. Телефонуєте друзям із невідомого номера телефону й кажете, що через 40 хвилин відключать подачу води та наполегливо просите набрати її у всі каструлі, тази та ванну. Через 40 хвилин знову телефонуєте і перепитуєте чи виконали жертви розіграшу всі ваші вказівки. Отримавши ствердну відповідь, смійтесь і кажіть: "Ну то йдіть кораблики пускайте".

Посміхайтеся частіше та даруйте радість всім навколо! Нехай кожен день буде яскравим та веселим!