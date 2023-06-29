8 лікарських рослин, які покращують психологічний стан
У цей важкий час, коли Україна дає відсіч у війні, яку розпочала Росія, всім нам буває морально важко. Кожен шукає, як подолати цей стрес.
Якщо ви відчуваєте, що морально на дні, не турбуйтесь. Цьому можна зарадити. Є такі рослини, які покращують психологічний стан. 24 Канал коротко розповість про них.
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Рослини, які мають позитивний вплив на людину
Лаванда – дуже корисна рослина у багатьох сенсах, зокрема, для поліпшення якості сну. Вона заспокоює розум та розслабляє м'язи. Завдяки лаванді, людина довше й краще буде спати.
Звіробій – це чи не єдина рослина, яка має ефект на організм людини, схожий до антидепресантів. Його часто використовується для лікування легких та помірних форм депресії. Він має здатність підвищувати рівень серотоніну в мозку, що покращує настрій.
Звіробій / Фото "Кімнатні квіти та рослини"
М'ята славиться своїм свіжим запахом і смаком. М'ята допомагає покращити шлунково-кишковий тракт. Її можуть вживати для боротьби з деякими хворобами травної системи. Також вона заспокоює людину.
Пустирник застосовують в народній медицині для розслаблення. Він знижує тривогу, напругу та стрес. Також пустирник володіє певним впливом на серцеву діяльність та полегшує деякі симптоми, пов'язані зі змінами гормонів.
Пустирник / Фото "Кімнатні квіти та рослини"
Шафран містить активні речовини, які захищають клітини від пошкоджень. Володіє протизапальними властивостями. Шафран знижує високу тривогу та дратівливість. Також рослина є корисною для здоров'я очей.
Валер'яну часто використовують як альтернативу лікарським препаратам. Вона полегшує симптоми тривоги, прискореного серцебиття, нервової напруги та паніки.
Валер'яна / Фото "Аграрії разом"
Ромашка є корисною при легкій тривозі, безсонні та стресі. Ромашковий чай часто вживають перед сном для покращення якості сну. Вона заспокоює запалення шкіри, зменшує почервоніння та подразнення.
Глід відомий своїми корисними властивостями для серцево-судинної системи. Він допомагає підтримувати здорову функцію серця та нормалізувати артеріальний тиск. Глід може поліпшити кровообіг та сприяти розширенню кровоносних судин.
Глід / Фото "Подільська розкіш"
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