5 вазонів, які витримають навіть сувору зиму: придбайте їх додому

Вазони гарно прикрашають наші домівки й у зимовий період. Проте не всі рослини можуть витримати низькі температури.

Тож перш ніж вибрати вазони додому, варто дізнатися, які з них переживуть зимову погоду. Так рослини не загинуть, а будуть довго милувати око.

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Фіалка

Фіалка чудово підходить для зимового періоду. Крім того, за цією рослиною не потрібно багато доглядати. Її варто лише регулярно поливати та давати достатньо сонячних променів.

Самшит

Самшит витримує як спекотне літо, так і сувору зиму. Проте для цієї рослини потрібно уважно вибирати горщик. Він повинен бути великим і високим. Важливо взимку рідше поливати самшит. Також варто пам'ятати, що він не любить мокрих коренів.

Самшит витримує сувору зиму / Фото Canva

Клівія

Клівія гарно цвіте наприкінці зими. У період холодів їй потрібна мінімальна кількість води, щоб підтримувати вологість листя. У ґрунт варто додавати органічні речовини.

Конвалії

Конвалія досить стійка до морозів. Для неї також важливо обрати правильний горщик. Він має бути глибокий та стояти під непрямими сонячними променями. Поливати рослину слід вранці.

Чемерник

Чемерники розпускаються навіть під час холодної, сніжної та морозної зими. Їм потрібен ґрунт з органічними речовинами, а також мало сонячного світла. Рослина віддає перевагу тіні, проте вимагає регулярного поливу.