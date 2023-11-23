Ось ці рослини ніколи не можна садити разом: дізнайтеся чому

Існують рослини, які ні в якому разі не можна садити поруч. Адже вони будуть сповільнювати розвиток одна одної.

Сьогодні дізнайтесь про те, що ж це за культури та чому важлива правильна сумісність рослин на ділянці.

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Які рослини не можна садити разом

Ці рослини виділяють речовини, які гальмують ріст і розвиток одна одної:

кріп і морква;

квасоля і перець;

гіркий полин і овочеві культури;

фенхель і томати, кмин, квасоля;

пижмо і капуста;

різні види перцю;

чорнобривці та бобові культури;

шавлія і цибуля;

спориш і ріпа;

аніс і морква;

пирій і кукурудза;

гірчиця і ріпа;

цибуля і капуста;

малина і суниці;

слива і смородина;

вишня і груша, смородина;

яблуня і кісточкові культури;

абрикос і горіхи;

картопля і томати;

огірки та кріп.

Деякі культури не варто вирощувати разом / Фото Pixabay

Чому важлива сумісність рослин на грядці

В першу чергу, збільшується урожайність культур. Адже рослини підсилюють ріст одна одної та подовжують плодоношення. Крім того, зменшується кількість бур'янів. Бо деякі культури прикривають ґрунт, утворюючи нижній ярус, Також рослини захищають одна одну від шкідників. Тому що пряно-ароматичні трави добре відганяють комах.