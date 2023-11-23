Сегодня узнайте о том, что это за культуры и почему важна правильная совместимость растений на участке.

Храните Не переживут мороз и холод: растения, которые обязательно нужно укрыть от снега

Какие растения нельзя сажать вместе

Эти растения выделяют вещества, тормозящие рост и развитие друг друга:

укроп и морковь;

фасоль и перец;

горькая полынь и овощные культуры;

фенхель и томаты, тмин, фасоль;

пижмо и капуста;

разные виды перца;

бархатцы и бобовые культуры;

шалфей и лук;

спорыш и репа;

анис и морковь;

пырей и кукуруза;

горчица и репа;

лук и капуста;

малина и земляника;

слива и смородина;

вишня и груша, смородина;

яблоня и косточковые культуры;

абрикос и орехи;

картофель и томаты;

огурцы и укроп.

Некоторые культуры не стоит выращивать вместе / Фото Pixabay

Почему важна совместимость растений на грядке

В первую очередь увеличивается урожайность культур. Ведь растения усиливают рост друг друга и продлевают плодоношение. Кроме того, уменьшается количество сорняков. Так как некоторые культуры прикрывают почву, образуя нижний ярус. Также растения защищают друг друга от вредителей. Потому что пряно-ароматические травы хорошо отгоняют насекомых.