Сегодня узнайте о том, что это за культуры и почему важна правильная совместимость растений на участке.
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Какие растения нельзя сажать вместе
Эти растения выделяют вещества, тормозящие рост и развитие друг друга:
- укроп и морковь;
- фасоль и перец;
- горькая полынь и овощные культуры;
- фенхель и томаты, тмин, фасоль;
- пижмо и капуста;
- разные виды перца;
- бархатцы и бобовые культуры;
- шалфей и лук;
- спорыш и репа;
- анис и морковь;
- пырей и кукуруза;
- горчица и репа;
- лук и капуста;
- малина и земляника;
- слива и смородина;
- вишня и груша, смородина;
- яблоня и косточковые культуры;
- абрикос и орехи;
- картофель и томаты;
- огурцы и укроп.
Некоторые культуры не стоит выращивать вместе / Фото Pixabay
Почему важна совместимость растений на грядке
В первую очередь увеличивается урожайность культур. Ведь растения усиливают рост друг друга и продлевают плодоношение. Кроме того, уменьшается количество сорняков. Так как некоторые культуры прикрывают почву, образуя нижний ярус. Также растения защищают друг друга от вредителей. Потому что пряно-ароматические травы хорошо отгоняют насекомых.