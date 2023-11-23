Сегодня узнайте о том, что это за культуры и почему важна правильная совместимость растений на участке.

Храните Не переживут мороз и холод: растения, которые обязательно нужно укрыть от снега

Какие растения нельзя сажать вместе

Эти растения выделяют вещества, тормозящие рост и развитие друг друга:

  • укроп и морковь;
  • фасоль и перец;
  • горькая полынь и овощные культуры;
  • фенхель и томаты, тмин, фасоль;
  • пижмо и капуста;
  • разные виды перца;
  • бархатцы и бобовые культуры;
  • шалфей и лук;
  • спорыш и репа;
  • анис и морковь;
  • пырей и кукуруза;
  • горчица и репа;
  • лук и капуста;
  • малина и земляника;
  • слива и смородина;
  • вишня и груша, смородина;
  • яблоня и косточковые культуры;
  • абрикос и орехи;
  • картофель и томаты;
  • огурцы и укроп.

Некоторые культуры не следует выращивать вместе Некоторые культуры не стоит выращивать вместе / Фото Pixabay

Почему важна совместимость растений на грядке

В первую очередь увеличивается урожайность культур. Ведь растения усиливают рост друг друга и продлевают плодоношение. Кроме того, уменьшается количество сорняков. Так как некоторые культуры прикрывают почву, образуя нижний ярус. Также растения защищают друг друга от вредителей. Потому что пряно-ароматические травы хорошо отгоняют насекомых.