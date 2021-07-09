Не довго думаючи, слухачі під сценою Atlas Weekend почали співати відому пісню "Путін ху*ло", але виконавці з гурту Wildways вирішили це проігнорувати. Вони подякували гостям за те, що прийшли їх послухати і сказали, шо сумували за виступами.
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Відео, як соліст колективу Анатолій Борисов каже скандальну фразу, натякаючи на президента Росії Путіна, а також реакцію слухачів, опублікувала у ютубі Валерія Куценко.
Wildways на Atlas Weekend: дивіться відео онлайн 18+
Що відомо про гурт Wildways?Колектив був заснований у 2009 році у російському Брянську. Спочатку назва гурту була як Sarah Where Is My Tea, але у 2014 році музиканти стали Wildways і відтоді створили 8 музичних альбомів та 14 синглів. Найчастіше у своїх піснях вони піднімають теми закоханості, залежностей, самотності та ненависті. Здебільшого колектив виступає у Росії та в країнах СНД. Окрім українського Atlas Weekend, їх запросили ще на фестиваль "Файне місто" у Тернополі.
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Як у 2021 році ще оскандалився Atlas Weekend
- Найбільшу увагу прихильників заходу привернув приїзд та виступ російського виконавця Валерія Меладзе. Деякі відвідувачі події обурювались в мережі, а 24 канал звертався за офіційним коментарем, втім, в Atlas Weekend відповіли, що вони всього лиш відреагували на великий запит в українському суспільстві.
- Також фанати обурились через використання пітона у шоу Тіни Кароль в перший день фестивалю 5 липня. Але ні представники артистки, ні зоозахисники, ні організатори фестивалю не відреагували на факт експлуатації тварини у цілях артистки.
- Не меншим перформансом вражив співак MELOVIN, який під час свого виступу зробив камінг-аут, зізнавшись у бісексуальності. Він поцілував дівчину та хлопця на сцені, а телеканал M1 вирізав цей момент із телетрансляції.