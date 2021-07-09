Не долго думая, слушатели под сценой Atlas Weekend начали петь известную песню "Путин ху*ло", но исполнители из группы Wildways решили это проигнорировать. Они поблагодарили гостей за то, что пришли их послушать и сказали, что соскучились по выступлениям.
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Видео, как солист коллектива Анатолий Борисов говорит скандальную фразу, намекая на президента России Путина, а также реакцию слушателей, опубликовала в ютубе Валерия Куценко.
Wildways на Atlas Weekend: смотрите видео онлайн 18+
Что известно о группе Wildways?Коллектив был основан в 2009 году в российском Брянске. Первоначально название группы было как Sarah Where Is My Tea, но в 2014 году музыканты стали Wildways и с тех пор создали 8 музыкальных альбомов и 14 синглов. Чаще всего в своих песнях они поднимают темы влюбленности, зависимостей, одиночества и ненависти. В основном коллектив выступает в России и странах СНГ. Кроме украинского Atlas Weekend, их пригласили еще на фестиваль "Файне місто" в Тернополе.
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Как в 2021 году еще оскандалился Atlas Weekend
- Наибольшее внимание поклонников мероприятия привлек приезд и выступление российского исполнителя Валерия Меладзе. Некоторые посетители события возмущались в сети, а 24 канал обращался за официальным комментарием, впрочем, в Atlas Weekend ответили, что они всего лишь отреагировали на большой запрос в украинском обществе.
- Также фанаты возмутились использованию питона в шоу Тины Кароль в первый день фестиваля 5 июля. Но ни представители артистки, ни зоозащитники, ни организаторы фестиваля не отреагировали на факт эксплуатации животного в целях артистки.
- Не меньшим перформансом поразил певец MELOVIN, который во время своего выступления сделал каминг-аут, признавшись в бисексуальности. Он поцеловал девушку и парня на сцене, а телеканал M1 вырезал этот момент из телетрансляции.