Зірка програми "Орел і Решка" Настя Івлєєва та її чоловік, російський репер Елджей захворіли на коронавірус. Подружжя зробило тест на COVID-19, який показав позитивний результат.

Популярний артист Елджей (справжнє ім'я – Олексій Узенюк) заразився коронавірусом. Про це він повідомив на особистій сторінці в інстаграмі. Його кохана Анастасія Івлєєва також розповіла про інфікування понад 17-мільйонній аудиторії підписників.

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Реп-виконавець повідомив про інфікування, опублікувавши в інстаграм-сторіс на особистому профілі результати тестування. Поруч із назвою вірусу вказано, що він виявлений в організмі Олексія. Кумир мільйонів у наступному сторіс написав: " У мене корона, тому я король".



Елджей заразився коронавірусом / Instagram-Stories / @sayonaraboy



Елджей інфікувався COVID-19 / Instagram-Stories / @sayonaraboy

Дружина співака, ведуча та блогерка Настя Івлєєва повідомила про зараження, зробивши нову публікацію у своєму фотоблогу. Вона поширила кумедне фото, яким закликала шанувальників бути обережними.

Мій чоловік та я захворіли на COVID-19. Нагадую, що вірус нікуди не подівся, будьте обережні!

– написала знаменитість.

Також вона додала, що у наступному дописі будуть подробиці хвороби, а також розповість, як запідозрила інфікування та які симптоми були присутні.

Додамо, у 2018 році СБУ заборонила Елджею в'їзд в Україну через виступи в анексованому Криму. Заборона мала діяти три роки, проте на початку липня цього року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення Служби безпеки України, назвавши його необґрунтованим та безпідставним.

На початку лютого минулого року Настю Івлєєву не пустили в Україну. Причиною цього стало те, що вона була у Криму в 2017 році. Через порушення законів України ведучій "поставили заборону в'їзду в Україну терміном на три роки та відмовити у перетині кордону".