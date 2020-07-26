Звезда программы "Орел и Решка" Настя Ивлеева и ее муж, российский рэпер Элджей заболели коронавирусом. Супруги сделали тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Популярный артист Элджей (настоящее имя – Алексей Узенюк) заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на личной странице в инстаграме. Его любимая Анастасия Ивлеева также рассказала об инфицировании более 17-миллионной аудитории подписчиков.

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Рэп-исполнитель сообщил об инфицировании, опубликовав в инстаграм-сторис на личном профиле результаты тестирования. Рядом с названием вируса указано, что он обнаружен в организме Алексея. Кумир миллионов в следующей сторис написал: "У меня корона, поэтому я король".



Элджей заразился коронавирусом / Instagram-Stories / @sayonaraboy



Элджей заразился COVID-19 / Instagram-Stories / @sayonaraboy

Жена певца, ведущая и блогерша Настя Ивлеева сообщила о заражении, сделав новую публикацию в своем фотоблоге. Она опубликовала смешное фото, которым призвала поклонников быть осторожными.

Мой муж и я заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!

– написала знаменитость.

Также она добавила, что в следующей заметке будут подробности болезни, а также расскажет, как заподозрила инфицирование и какие симптомы присутствовали.

Добавим, в 2018 году СБУ запретила Элджею въезд в Украину из-за выступления в аннексированном Крыму. Запрет должен был действовать три года, однако в начале июля этого года Окружной административный суд Киева отменил решение Службы безопасности Украины, назвав его необоснованным и безосновательным.

В начале февраля прошлого года Настю Ивлееву не пустили в Украину. Причиной этого стало то, что она была в Крыму в 2017 году. Из-за нарушения законов Украины ведущей "поставили запрет въезда в Украину сроком на три года и отказали в пересечении границы".