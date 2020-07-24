Російська співачка Zivert (справжнє ім'я – Юлія Зіверт) після скандалу скасувала свої концерти в Україні. Причиною такого рішення стали політичні перепони після виступів в анексованому Криму. Це повідомляють організатори.

29-річна російська співачка Zivert планувала з'явитися перед українською публікою з двома концертами. Виступи мали б відбутися 24 липня в Одесі, а 4 серпня – у Києві. Її приїзд в Україну наробив чимало шуму в мережі, адже у серпні 2018 року артистка давала концерти в Ялті. На особистій сторінці в інстаграмі вона заявила, що виступи скасовуються через карантин, у той час як організатори у фейсбуці озвучили іншу причину.

Важливо Російська співачка Zivert після виступів у Криму їде з концертами в Київ та Одесу

Zivert аргументувала скасування концертів в Одесі та Києві тим, що Росія належить до країн "червоної" зони поширення коронавірусу, а кордони були закриті до 15 липня. Проте співачка пообіцяла українським шанувальникам побачитися згодом.

"Мені дико шкода повідомляти вам про це. Але, на жаль, у зв'язку з продовженням карантину і невідкритим з 15.07 кордоном, всі мої концерти в Україні переносяться на невизначений термін… Я точно знаю, що прийде наш час, і ми будемо з вами разом сяяти, як і раніше. Я однаково буду чекати нашої зустрічі", – написала Zivert.

Організатором концерту в Києві був готель Osocor Residence, який також пояснив причину скасування виступу, однак інакше. Представники комплексу заявили, що захід скасували через політичні перепони. Схоже, Zivert лише прикривається пандемією коронавірусу, аби не згадувати публічно виступи в анексованому Криму.

На превеликий жаль, концерт Zivert в Osocor Residence не відбудеться. Ми зробили все можливе і неможливе, однак, з огляду на деякі політичні перепони, подію все ж таки довелося відмінити,

– йдеться в дописі.



Нагадаємо, що в серпні 2018 року Zivertдавала концерт у Ялті в готелі Yalta Intourist. У мережі поцікавилися, чи дозволено співачці в'їзд в Україну через виступи в анексованому Криму. Організатори запевняли, що з появою артистки не буде жодних проблем, адже 2019 року вона вже з'являлася в Україні. Схоже, Служба безпеки України все ж відреагувала на скандал в інтернеті.