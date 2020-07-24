Российская певица Zivert (настоящее имя – Юлия Зиверт) после скандала отменила свои концерты в Украине. Причиной такого решения стали политические преграды после выступлений в аннексированном Крыму. Об этом сообщают организаторы.

29-летняя российская певица Zivert планировала появиться перед украинской публикой с двумя концертами. Выступления должны были состояться 24 июля в Одессе, а 4 августа – в Киеве. Ее приезд в Украину наделал немало шума в сети, ведь в августе 2018 года артистка давала концерты в Ялте. На личной странице в инстаграме она заявила, что выступления отменяются из-за карантина, в то время как организаторы в фейсбуке озвучили другую причину.

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Zivert аргументировала отмену концертов в Одессе и Киеве тем, что Россия относится к странам "красной" зоны распространения коронавируса, а границы были закрыты до 15 июля. Однако певица пообещала украинским поклонникам увидеться позже.

"Мне дико жаль сообщать вам об этом. Но, к сожалению, в связи с продолжением карантина и неоткрытой с 15.07 границей, все мои концерты в Украине переносятся на неопределенный срок... Я точно знаю, что придет наше время, и мы будем с вами вместе сиять, как и раньше. Я все равно буду ждать нашей встречи", – написала Zivert.

Организатором концерта в Киеве был отель Osocor Residence, который также объяснил причину отмены выступления, однако иначе. Представители комплекса заявили, что мероприятие отменили из-за политических преград.

К большому сожалению, концерт Zivert в Osocor Residence не произойдет. Мы сделали все возможное и невозможное, однако, учитывая некоторые политические преграды, событие все же пришлось отменить,

– говорится в заметке.

Напомним, что в августе 2018 года Zivert давала концерт в Ялте в гостинице Yalta Intourist. В сети поинтересовались, разрешен ли певице въезд в Украину из-за выступления в аннексированном Крыму. Организаторы уверяли, что с появлением артистки не будет никаких проблем, ведь в 2019 году она уже появлялась в Украине. Похоже, Служба безопасности Украины все же отреагировала на скандал в интернете.