7 найважливіших справ на городі, які треба встигнути до кінця червня

Червень є дуже активним місяцем для городників. Протягом цього місяця вони зосереджуються на догляді за рослинами, забезпечують їх поживними речовинами, виконують обрізку та обприскування.

Також городники приділяють увагу обробці ґрунту та збору урожаю. Втім, аби було, що збирати, треба провести низку процедур на городі. Що треба встигнути зробити на городі до кінця червня – підкаже 24 Канал.

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Перелік робіт на городі у червні

У перший місяць літа розпочинається підгортання овочів. Це означає покриття стебла землею, утворюючи невеликий пагорбок. Підгортання – корисна процедура, яка зміцнює коріння рослин та збагачує ґрунт киснем. Картоплю, помідори, огірки та капусту особливо варто підгортати.



Підгортання овочів / Фото Ferma.expert

Захист від шкідників та хвороб – те, чим потрібно зайнятися у перший літній місяць. Після пересадки рослин у відкритий ґрунт у червні, треба обприскувати рослини, щоб захистити їх від комах.

– те, чим потрібно зайнятися у перший літній місяць. Після пересадки рослин у відкритий ґрунт у червні, треба обприскувати рослини, щоб захистити їх від комах. Підживлення та обробка ґрунту мають значення для потенційного збору врожаю. Зокрема, удобрення потрібне для дозрівання плодів. Водночас за ґрунтом треба доглядати, щоб втримати вологу в спеку. З цією ж метою проводимо сапання та мульчування землі.



Мульчування землі / Фото "Аптека садівника"

Не варто забувати про пасинкування – обрізку непотрібних бічних пагонів. Процедуру виконують, щоб рослина не витрачала сили даремно. Переважно пасинкувати треба помідори.



Пасинкування / Фото з ютубу

Якщо хочете розмножувати ягоду, можете видалити вуса полуниці. Залишати варто лише ті вуса, з яких хочете, щоб виросли нові рослини. Рекомендується замульчувати полуницю, щоб під рослиною залишалось більше вологи.

вуса полуниці. Залишати варто лише ті вуса, з яких хочете, щоб виросли нові рослини. Рекомендується замульчувати полуницю, щоб під рослиною залишалось більше вологи. Прополювання – важливий процес, який бажано виконати в червні. Тому що в теплу пору з'являться дуже багато бур'янів, і вирвати їх треба якомога швидше, поки це легко робити.



Прополювання / Фото "Хазяїн.Дім.Сад.Город"