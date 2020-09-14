Сьогодні, 14 вересня, в Офісі Президента України відбулася нарада, яку провів глава ОП Андрій Єрмак. На зустрічі також були присутні представники креативних індустрій, провідних продюсерських центрів та агенцій, організаторів концертних заходів і найбільших квиткових операторів України. Вони говорили про роботу під час пандемії коронавірусу.

На нараду також приїхали інші державні діячі, зокрема міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко та головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко. Про питання, які порушувалися під час зустрічі, а також її результати написали на сайті Офісу Президента.

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Що просили представники культури?

На нараді порушувалися найгостріші питання щодо діяльності культурної галузі в умовах пандемії COVID-19. Представники креативних індустрій та культури наголосили на необхідності встановлення чітких і прозорих вимог, які стосуватимуться проведення масових заходів у тій чи іншій карантинній зоні. Зазначили, що правила мають бути рівними для усіх учасників ринку і концертних майданчиків, а порушники цих вимог мають нести відповідальність перед законом.

Що відповіли представники влади?

Державні діячі повідомили, що через грубе порушення карантинних вимог вже розпочали декілька кримінальних проваджень. На порушників чекає відповідне покарання.

Які ще питання обговорили на зустрічі та про що домовилися?

Під час наради постало питання про нестачу в Україні великих концертних майданчиків. Зокрема, йдеться про великі міста, до числа яких входить і Київ.

Також обговорили питання щодо врегулювання рівня оподаткування представників індустрії. Виникли проблеми, адже галузь зазнала значних збитків через пандемію коронавірусу та впроваджені у зв'язку з нею обмежувальні заходи.

Учасники зустрічі домовилися, що незабаром створять робочу групу з представників галузі, ОП, МОЗ та Мінкультури за участю народних депутатів, що входять до профільного комітету. Таке рішення прийняли для того, щоб напрацювати відповідні уніфіковані вимоги до проведення масових заходів для кожної карантинної зони.

Нам дуже важливо все, що ви робите, і ми відкриті для діалогу. Зараз увесь світ вчиться жити в нових умовах, але історія неодноразово доводила, що найбільші прориви відбуваються саме в кризові періоди. Тому давайте спільними зусиллями шукати нестандартні рішення,

– наголосив глава ОП Андрій Єрмак.

Також він додав, що Україна нині активно вибудовує нове стратегічне партнерство з іншими країнами. До інструментів зближення та зміцнення двосторонніх відносин також належить культура.

Зазначимо, станом на 14 вересня в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 156 797 людей. Від COVID-19 померли 3 211 пацієнтів. Перемогти недугу вдалося 69 543 особам. Для збереження здоров'я та життя необхідно дотримуватися встановлених правил безпеки: одягати маску, користуватися антисептиком та не забувати про соціальну дистанцію.