Сегодня, 14 сентября, в Офисе Президента Украины состоялось совещание, которое провел глава ОП Андрей Ермак. На встрече также присутствовали представители креативных индустрий, ведущих продюсерских центров и агентств, организаторов концертных мероприятий и крупнейших билетных операторов Украины. Они говорили о работе во время пандемии коронавируса.

На совещание также приехали другие государственные деятели, в том числе министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. О вопросах, которые поднимались во время встречи, а также о ее результатах написали на сайте Офиса Президента.

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Что просили представители культуры?

На совещании затрагивались самые острые вопросы деятельности культурной сферы в условиях пандемии COVID-19. Представители креативных индустрий и культуры отметили необходимость установления четких и прозрачных требований, которые будут касаться проведения массовых мероприятий в той или иной карантинной зоне. Отметили, что правила должны быть равными для всех участников рынка и концертных площадок, а нарушители этих требований должны нести ответственность перед законом.

Что ответили представители власти?

Государственные деятели сообщили, что из-за грубого нарушения карантинных требований уже открыли несколько уголовных производств. Нарушителей ожидает соответствующее наказание.

Какие еще вопросы обсудили на встрече и о чем договорились?

Во время совещания встал вопрос о нехватке в Украине больших концертных площадок. В частности, речь идет о крупных городах, в число которых входит и Киев.

Также обсудили вопросы урегулирования уровня налогообложения представителей индустрии. Возникли проблемы, ведь отрасль понесла значительные убытки из-за пандемии коронавируса и внедренных в связи с ней ограничительных мер.

Участники встречи договорились, что вскоре создадут рабочую группу из представителей отрасли, ОП, Минздрава и Минкультуры с участием народных депутатов, входящих в комитет. Такое решение приняли для того, чтобы наработать соответствующие унифицированные требования к проведению массовых мероприятий для каждой карантинной зоны.

Нам очень важно все, что вы делаете, и мы открыты для диалога. Сейчас весь мир учится жить в новых условиях, но история неоднократно доказывала, что самые большие прорывы происходят именно в кризисные периоды. Поэтому давайте совместными усилиями искать нестандартные решения,

– отметил глава ОП Андрей Ермак.

Также он добавил, что Украина сейчас активно выстраивает новое стратегическое партнерство с другими странами. К инструментам сближения и укрепления двусторонних отношений и принадлежит культура.

Отметим, по состоянию на 14 сентября в Украине коронавирусную инфекцию выявили у 156 797 человек. От COVID-19 умерли 3211 пациентов. Победить недуг удалось 69 543 лицам. Для сохранения здоровья и жизни необходимо соблюдать установленные правила безопасности: надевать маску, пользоваться антисептиком и не забывать о социальной дистанции.