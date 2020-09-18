У Великій Британії відновили зйомки нової трилогії про Бетмена. За даними західних ЗМІ, Роберт Паттінсон перехворів на коронавірус. Тепер, коли голлівудський актор одужав, роботу над стрічкою відновили.

Роберт Паттінсон поборов COVID-19

Представники Warner Bros. так і не підтвердили, що саме Роберт Паттінсон був тим учасником знімального процесу, який мав позитивний тест на COVID-19. Не коментували діагноз і представники актора. Водночас журналісти Variety отримали підтвердження від інсайдерів, що мова йшла саме про Паттінсона.

Дивіться також Чого чекати від нового "Бетмена": цікаві деталі про супергеройський фільм

Через інфікування на майданчику процес зйомок "Бетмена" був зупинений. Всі, хто контактували з Робертом Паттінсоном, пройшли карантин. У цей час знімали тільки окремі сцени, очікуючи на повернення акторів. Наразі ж процес зйомок відновили.

Після перерви в проведенні карантинних заходів через COVID-19 зйомки "Бетмена" у Великобританії продовжилися, – офіційно заявив представник Warner Bros.

Водночас у ЗМІ повідомляють, що Роберта Паттінсона вперше після інфікування побачили на вулицях Лондона. Актор мав романтичну прогулянку зі своєю дівчиною С'юкі Вотергаус.

Що відомо про фільм "Бетмен"

Новий "Бетмен" стане нетиповою історією про супергероя. За сюжетом, Брюс Вейн намагається розплутати серію загадкових смертей, які відбулись в Готемі. Один з лиходіїв затіяв небезпечну гру, яка може призвести до більших жертв, а підозрюваними у цій справі стають могутні вороги Бетмена.

Детективну історію з супергероєм екранізовує режисер Метт Рівз. За його словами, події стрічки розгортаються за 2 роки після того, як Вейн став Бетменом. Наразі робота над стрічкою триває з перервами через коронавірус, а на великий екран фільм вийде у 2021 році.

Водночас відомо, що Метт Рівз зніматиме трилогію про Бетмена. Головну роль в ній зіграє актор Роберт Паттінсон, який вперше перевтілиться в образ супергероя DC.

Дивіться трейлер до фільму "Бетмен": відео