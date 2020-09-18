В Великобритании возобновили съемки новой трилогии о Бэтмене. По данным западных СМИ, Роберт Паттинсон переболел коронавирусом. Теперь, когда голливудский актер выздоровел, работу над лентой восстановили.

Роберт Паттинсон поборол COVID-19

Представители Warner Bros. так и не подтвердили, что именно Роберт Паттинсон был тем участником съемочного процесса, который имел положительный тест на COVID-19. Не комментировали диагноз и представители актера. В то же время журналисты Variety получили подтверждение от инсайдеров, что речь шла именно о Паттинсоне.

Смотрите также Чего ждать от нового "Бэтмена": интересные детали о супергеройском фильме

Из-за инфицирования на площадке процесс съемок "Бэтмена" был остановлен. Все, кто контактировали с Робертом Паттинсоном, прошли карантин. В это время снимали только отдельные сцены, ожидая возвращения актеров. Теперь же процесс съемок восстановили.

После перерыва для проведения карантинных мероприятий из-за COVID-19 съемки "Бэтмена" в Великобритании продолжились,

– официально заявил представитель Warner Bros.

В то же время в СМИ сообщают, что Роберта Паттинсона впервые после инфицирования увидели на улицах Лондона. Актер имел романтическую прогулку со своей девушкой Сьюки Вотергаус.

Что известно о фильме "Бэтмен"

Новый "Бэтмен" станет нетипичной историей о супергерое. По сюжету, Брюс Уэйн пытается распутать серию загадочных смертей, которые произошли в Готэме. Один из злодеев затеял опасную игру, которая может привести к большим жертвам, а подозреваемыми в этом деле становятся могущественные враги Бэтмена.

Детективную историю с супергероем экранизирует режиссер Мэтт Ривз. По его словам, события ленты разворачиваются спустя 2 года после того, как Уэйн стал Бэтменом. Сейчас работа над фильмом продолжается с перерывами из-за коронавируса, а на большой экран фильм выйдет в 2021 году.

В то же время известно, что Мэтт Ривз будет снимать трилогию о Бэтмене. Главную роль в ней сыграет актер Роберт Паттинсон, который впервые превратится в образ супергероя DC.

Смотрите трейлер к фильму "Бэтмен": видео