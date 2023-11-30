Принесе щастя та гроші: як зробити різдвяний вінок 2024 своїми руками

Різдвяні віночки не так часто можна побачити на дверях українців. Такий новорічний декор більш популярний за кордоном. Люди вважають, що він оберігає від нещасть та приносить у будинок радість і достаток.

Важливо, що кожна деталь традиційного різдвяного віночка має свій особливий сенс. Його недарма заплітають у коло, адже воно символізує існування Бога та надію. Зелений колір – це про розвиток, духовність та вічність. Червоні стрічки означають кров розп'ятого Ісуса Христа, а шишки, фрукти та горіхи – народження й відродження.

Красиво 3 ідеї новорічних композицій з гілок ялинки, які легко можна зробити вдома

Також різдвяний віночок – чудовий елемент новорічного декору, бо його можна легко зробити своїми руками. До створення прикраси варто залучити всю родину, щоб процес став веселішим.

Як зробити різдвяний віночок 2024

Найперше потрібно зробити основу віночка. Можете використати пінопласт, кільце з картону, лози або дроту, паралон чи газету. Вам також знадобляться й інші матеріали: ножиці, клей, рідкі цвяхи, кольорові стрічки, соснові гілки, шишки, ялинкові іграшки.

Для виготовлення віночка із соснових гілок найкраще підійде основа із пінопласту або вербові прути. Крім того, що ми писали вище, також візьміть дріт, секатор і заполоч.

Різдвяний віночок своїми руками / Фото Canva

Для початку скрутіть у кільце вербові прути або пінопласт та обмотайте основу дротом. Секатором розріжте великі ялинові гілочки на дрібні (можна взяти штучні, замість живих). Зафіксуйте їх клеєм. А якщо гілочки стирчать, то обмотайте нитками.

Прикрасити віночок можна тим, що вам до душі. Наприклад, шишками, новорічними кульками, стрічками. Приклейте їх до композиції або прикрутіть дротом.

Існує також безліч інших варіантів різдвяного віночка, які можна зробити власноруч. Важливо вибрати той, який якнайкраще пасує до вашого новорічного декору та інтер'єру. Не забувайте у цій справі експериментувати та фантазувати.