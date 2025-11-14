Що цікаво, цей піст ще називають Пилипівкою. Річ у тім, що він зазвичай починається на наступний день після свята апостола Пилипа – наймолодшого з учнів Ісуса Христа. Про те, що категорично не можна робити в Різдвяний піст 2025 – розповідає 24 Канал.

Що не можна робити у Різдвяний піст?

Не можна їсти продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко, яйця та рибу.

Не варто влаштовувати гучні святкування.

Не рекомендується веселитися та розважатися.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна лінуватися й байдикувати.

Не варто відмовляти у допомозі нужденним.

Не рекомендується витрачати багато грошей.

Не слід брати або позичати будь-які речі у борг.

Не можна вживати алкоголь та курити.

Не варто думати про погане.

Не рекомендується стригти волосся.

Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.

Не можна одружуватися та справляти весілля.

Різдвяний піст 2025 / Фото Freepik

Хто може не постити?