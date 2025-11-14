Що цікаво, цей піст ще називають Пилипівкою. Річ у тім, що він зазвичай починається на наступний день після свята апостола Пилипа – наймолодшого з учнів Ісуса Христа. Про те, що категорично не можна робити в Різдвяний піст 2025 – розповідає 24 Канал.
Що не можна робити у Різдвяний піст?
- Не можна їсти продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко, яйця та рибу.
- Не варто влаштовувати гучні святкування.
- Не рекомендується веселитися та розважатися.
- Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
- Не можна лінуватися й байдикувати.
- Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
- Не рекомендується витрачати багато грошей.
- Не слід брати або позичати будь-які речі у борг.
- Не можна вживати алкоголь та курити.
- Не варто думати про погане.
- Не рекомендується стригти волосся.
- Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
- Не можна одружуватися та справляти весілля.
Різдвяний піст 2025 / Фото Freepik
Хто може не постити?
- Церква з розумінням ставиться до тих, хто через певні обставини не може дотримуватися суворих обмежень у їжі. Так, не зобов'язані постити діти до 14 років, адже їхній організм ще розвивається та потребує повноцінного харчування.
- Також звільнені від посту літні люди, зокрема після 60 років, особливо якщо у них наявні проблеми зі здоров'ям.
- Важкохворі, яким необхідне спеціальне харчування, а також ті, хто живе на милостиню та не може самостійно вибирати їжу, також можуть не дотримуватися посту, зазначають у Тернопільській єпархії ПЦУ.
- Крім цього, матерям, які годують грудьми, та вагітним жінкам теж дозволяється не постити.
- Це також стосується людей, які займаються важкою фізичною працею та постійно витрачають енергію на виконання складної роботи.
- Водночас від посту звільняються ті, хто подорожує понад 8 годин, оскільки в дорозі часто складно знайти відповідну пісну їжу.