Що цікаво, цей піст ще називають Пилипівкою. Річ у тім, що він зазвичай починається на наступний день після свята апостола Пилипа – наймолодшого з учнів Ісуса Христа. Про те, що категорично не можна робити в Різдвяний піст 2025 – розповідає 24 Канал.

Що не можна робити у Різдвяний піст?

  • Не можна їсти продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко, яйця та рибу.
  • Не варто влаштовувати гучні святкування.
  • Не рекомендується веселитися та розважатися.
  • Не слід сваритися та сперечатися з рідними.
  • Не можна лінуватися й байдикувати.
  • Не варто відмовляти у допомозі нужденним.
  • Не рекомендується витрачати багато грошей.
  • Не слід брати або позичати будь-які речі у борг.
  • Не можна вживати алкоголь та курити.
  • Не варто думати про погане.
  • Не рекомендується стригти волосся.
  • Не слід займатися рукоділлям, зокрема шити, в'язати та вишивати.
  • Не можна одружуватися та справляти весілля.

Різдвяний піст 2025 Різдвяний піст 2025 / Фото Freepik

Хто може не постити?

  • Церква з розумінням ставиться до тих, хто через певні обставини не може дотримуватися суворих обмежень у їжі. Так, не зобов'язані постити діти до 14 років, адже їхній організм ще розвивається та потребує повноцінного харчування.
  • Також звільнені від посту літні люди, зокрема після 60 років, особливо якщо у них наявні проблеми зі здоров'ям.
  • Важкохворі, яким необхідне спеціальне харчування, а також ті, хто живе на милостиню та не може самостійно вибирати їжу, також можуть не дотримуватися посту, зазначають у Тернопільській єпархії ПЦУ.
  • Крім цього, матерям, які годують грудьми, та вагітним жінкам теж дозволяється не постити.
  • Це також стосується людей, які займаються важкою фізичною працею та постійно витрачають енергію на виконання складної роботи.
  • Водночас від посту звільняються ті, хто подорожує понад 8 годин, оскільки в дорозі часто складно знайти відповідну пісну їжу.