Чи можна святкувати весілля в Різдвяний піст – 2025: пояснення ПЦУ
- У Різдвяний піст, який триває з 15 листопада до 24 грудня, вірянам не рекомендується святкувати весілля, оскільки піст передбачає обмеження у задоволеннях і зосередження на духовному вдосконаленні.
- Священники ПЦУ наголошують, що піст не є дієтою, а часом для примирення та покаяння, тому віряни зазвичай відмовляються від гучних гулянь та розваг.
Вже за кілька тижнів українці відзначатимуть Різдво Христове. Підготовка до цієї виняткової події розпочинається з Різдвяного посту, який у народі називають Пилипівкою.
Він традиційно розпочався 15 листопада та завершиться 24 грудня, на Святвечір. Чи можна святкувати весілля в Різдвяний піст – пише 24 Канал з посиланням на допис Православної Церкви України.
Цікаво Чи можна пити алкоголь під час посту: запам'ятайте це
Чи можна святкувати весілля в Різдвяний піст – 2025?
У ПЦУ зазначають, що Пилипівка – останній багатоденний піст року. Він не є таким суворим, як Великий, і за своїм настроєм вважається радісним, оскільки символізує шлях до зустрічі з новонародженим Спасителем. Саме ці 40 днів мають налаштувати вірян на духовне оновлення до Різдва.
Водночас багатьох українців цікавить питання святкувань, зокрема весіль, у цей період. Священники ПЦУ наголошують, що справжній піст не є тимчасовою дієтою, адже тілесне утримання без духовного складника не приносить користі для душі.
Крім того, піст передбачає обмеження себе у задоволеннях. Це час для примирення та покаяння, а не для гучних гулянь. Тому традиційно у період посту віряни відмовляються від святкувань і розваг, приділяючи час молитві та духовному вдосконаленню.
До речі, ігумен Православної Церкви України раніше зазначав, що вірянам не можна вінчатися в пісні дні. Так, це стосується чотирьох постів, а саме: Великого (3 березня – 19 квітня), Петрового (16 – 28 червня), Успенського (1 – 14 серпня) і Різдвяного (15 листопада – 24 грудня).
Чи можна слухати музику в піст?
- За словами священника ПЦУ Олексія Філюка, відповідь на питання про музику міститься у відомому вислові апостола Павла з Першого Послання до Коринтян (10:23): "Усе нам можна, але не все корисно".
- Піст – час, коли людина має змінюватись і "робити все на славу Господу", як зазначив отець Олексій. Відповідно, слід розрізняти, що розвиває нас і що руйнує.
Чіткої заборони на прослуховування музики немає. Але якщо якась музика безглузда, то, звичайно, що це не для користі,
– сказав Олексій Філюк.