Найтепліші привітання з Різдвом Христовим у прозі та віршах

Перша зірка, яка сповіщає про народження Ісуса Христа, вже з'явилася на небі. Тож українські сім'ї зібралися за великим столом, щоб відсвяткувати Святвечір. А вже завтра, 25 грудня, відзначатимемо Різдво Христове.

З нагоди Різдва Христового 24 Канал зібрав добірку привітань у прозі та віршах. Нехай у це світле свято ваші будинки наповнить мир та спокій. Всього найкращого, українці!

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Привітання з Різдвом у віршах

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.



Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

***

Привітаю вас сьогодні

Від душі зі святим Різдвом,

Благодать нехай Господня

Вас накриє рукавом.



Хай від болю, сліз і смутку

Хоронять вас небеса,

Зірка славна Вифлеємська

Хай дарує чудеса.

***

Вас з Різдвом вітаю нині!

Всім бажаю щастя я,

Мир панує хай в родині,

В радості живе сім’я.

Хай Господь вас благодаттю

Нагородить за добро,

Буде тіло хай здоровим,

В душах хай живе тепло.

***

Хай родиться в полі

Жито й пшениця,

Хай хліб-сіль будуть

У Вашій світлиці.

Щоби вам у вашому домі

Усього було доволі!

Хай сиплються гроші

Вам дощем із неба,

Радість, злагода та спокій

І любов на довгі роки!

Христос народився!

***

Відчиняйте двері ясенові,

Бо Різдво ступає на поріг.

Знак добра Господньої любові

У світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

В кожнім серці свій залишить слід.

Будьте дужі, щирі й багаті

Щастя вам і довгих мирних літ!

Христос народився! Славімо Його!

Привітання з Різдвом у прозі

Вітаю зі світлою радістю, з чарівним Різдвом! Нехай в душі завжди живе надія, нехай любов та віра не покидають ніколи! Бажаю, щоб життя не випробовувало на міцність і дарувало лише гарні сюрпризи.

***

Вітаю з чистим і світлим святом. Нехай Різдво Христове розтопить всі печалі й відкриє двері до щастя і великого дива, хай доля позбавить від заздрості та лестощів, нехай буде місце у серці для любові й честі, хай освітлює шлях яскраве світло надії та сяйво удачі.

***

У Різдво бажаю тобі процвітання, миру в домі, гармонії в родині, достатку і добробуту. Нехай життя буде добрим до тебе, нехай тебе чекає безліч яскравих, чудових подій. Бажаю, щоб на твоєму шляху зустрічалися тільки хороші люди, щоб кожен новий день приносив тобі радість, щоб твоє майбутнє було щасливим.

***

Кажуть, що на Різдво трапляються справжні чудеса. Так ось: я хочу тобі побажати, щоб найзаповітніше твоє бажання обов'язково збулося в різдвяну ніч. Щоб чари доторкнулися до тебе і залишили заряд бадьорості, невичерпної енергії та безмежного щастя!

***

Вітаємо з Різдвом Христовим! Як блага звістка про народження Ісуса колись осяяла світ, так нехай світло цього великого свята сьогодні осяває душі та наповнює їх щирою вірою, благодаттю, спокоєм і гармонією.