Що не можна робити у Різдво Пресвятої Богородиці: пам'ятайте про ці обмеження

Різдво Пресвятої Богородиці вважають одним із найбільших дванадцяти свят як у католицькій, так і православній церкві. Воно має особливе значення.

Різдво Пресвятої Богородиці – означає народження Святої Діви Марії, матері Ісуса Христа. Це велике радісне свято для усіх християн, бо народилась покровителька людського роду. А що ж заведено робити в цей день та що забороняється – знає 24 Канал.

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Що можна та не можна робити

Батьки майбутньої Богоматері – Іоаким і Анна довго не мали дітей, хоча щодня просили про це Бога. Одного дня перед ними постав ангел та повідомив, що скоро у них з'явиться немовля. Це підтвердилось і через 9 місяців Анна народила дівчинку, яку відправили в церкву для служіння Господу.



Іоаким і Анна / Фото Pixabay

Тому власне, на Другу Пречисту, як ще називали це свято, жінки просили Діву Марію про допомогу в народженні дитини. Колись ще казали, ще це свято Рожаниці – тобто, родинне тепле свято.

Невипадково було заведено жінкам, які хотіли дітей, накривати багатий стіл та запрошувати бідних, аби "Богородиця молилася за їх дітей".

Деякі жінки, котрі мріяли про немовля, відправлялися до водойми. Вони вірили, що вода в цей день особлива: допоможе їм довше залишатися молодими. Дітей обливали водою для покращення здоров'я.

Різдво Пресвятої Богородиці, як інші релігійні свята, передбачає дотримання певних норм. Бажано дотримуватися посту , тому тваринну їжу краще не споживати в цей день.

, тому тваринну їжу краще не споживати в цей день. Традиційно важливо не сваритися, не з'ясовувати стосунки, не робити комусь шкоду. Будь-яке зло повернеться вдвічі більшим, тому треба думати про хороше та позитивне.

Фізична праця у це велике свято заборонена. Не рекомендується шити, вишивати, займатися рукоділлям. Краще піти до храму та поставити свічку за здоров'я близьких і рідних.