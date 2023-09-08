Різдво Пресвятої Богородиці: святкові картинки-привітання для рідних і близьких

8 вересня 2023, 06:00
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Християни сьогодні святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з найбільших православних свят. У цей день варто привітати свою родину та близьких друзів з чудовим святом.

Цього року Різдво Пресвятої Богородиці святкують за новою датою – 8 вересня, – сьогодні. Це одне з найбільших 12 християнських свят, коли віряни згадують подію народження Діви Марії. У народі день називають – Друга Пречиста.

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У цей день заведено йти до церкви, молитися до Матері Божої, влаштовувати негучні сімейні застілля. Не завадить і привітати близьких зі святом Різдва Богородиці. Картинки та листівки зібрав 24 Канал.

Картинки-привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці  


Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото "Апостроф"


Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото "Главред"


Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел


Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото "Ліза"


Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото "Апостроф"


Привітання з Різдвом Пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

Автор: Марія Касій