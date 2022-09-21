Різдво Пресвятої Богородиці: що заборонено робити у свято

21 вересня церква відзначає Різдво Пресвятої Богородиці. Цього дня згадують день народження Марії, яка згодом стала матір'ю Ісуса Христа. Про традиції та заборони — читайте у матеріалі.

Марія народилася у сім'ї Якими та Анни, які 70 років не мали дітей. Через це вони потерпали від частих насмішок та зневаги, оскільки у єврейському народові це вважалося прокляттям від Бога. Проте після ревних молитов та щирої віри в те, що Бог дасть відповідь, у них народилася дівчинка, пише 24 канал.

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По батькові вона походила з царського роду, а по матері – з роду священицького. Марія змалечку готувалася до свого великого доручення від Бога і вже у 3 роки батьки віддали її на служіння у храм. У собі вона поєднувала любов та смирення, це чесноти, які вона втілила у своєму житті найвищою мірою.

У народі Різдво пресвятої Богородиці ще називають "Першою Пречистою" та "Осенинами". У цей день люди зазвичай ходять до церкви й моляться з проханням про допомогу, дякують Богу за врожай і просять благословінь у наступному році. А сімейні пари, які не мають дітей, приходять з проханням про народження дитини. Це свято також відносять до традиційних жіночих свят.

Що не можна робити на Різдво пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

Наші предки приходили на свято один до одного в гості й щедро накривали стіл, бо згідно з прикметами – чим більше страв на столі, тим кращим буде наступний рік. Окрім того, в цей день закінчували збирати врожай й готувалися до зими. А ще наші предки вірили, що від Різдва Пресвятої Богородиці починається сезон сватання, тож було дозволено засилати сватів до дівчат.

Що не можна робити 21 вересня на Різдво Пресвятої Богородиці

Не можна виконувати важку фізичну працю.

Не можна сваритися з ближніми та таїти образу в серці.

Не можна викидати залишки їжі.

Не можна до рук брати голку.

Не можна шити, вишивати, різати.

Не можна відмовляти у проханнях про допомогу.

Не можна вживати алкоголь й м'ясо.

Не можна влаштовувати надто шумні вечірки.

Не можна носити незручне взуття.

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці / Фото "Canva"

Народні прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці