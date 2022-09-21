Марія народилася у сім'ї Якими та Анни, які 70 років не мали дітей. Через це вони потерпали від частих насмішок та зневаги, оскільки у єврейському народові це вважалося прокляттям від Бога. Проте після ревних молитов та щирої віри в те, що Бог дасть відповідь, у них народилася дівчинка, пише 24 канал.

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По батькові вона походила з царського роду, а по матері – з роду священицького. Марія змалечку готувалася до свого великого доручення від Бога і вже у 3 роки батьки віддали її на служіння у храм. У собі вона поєднувала любов та смирення, це чесноти, які вона втілила у своєму житті найвищою мірою.

У народі Різдво пресвятої Богородиці ще називають "Першою Пречистою" та "Осенинами". У цей день люди зазвичай ходять до церкви й моляться з проханням про допомогу, дякують Богу за врожай і просять благословінь у наступному році. А сімейні пари, які не мають дітей, приходять з проханням про народження дитини. Це свято також відносять до традиційних жіночих свят.

Що не можна робити на Різдво пресвятої Богородиці / Фото з відкритих джерел

Наші предки приходили на свято один до одного в гості й щедро накривали стіл, бо згідно з прикметами – чим більше страв на столі, тим кращим буде наступний рік. Окрім того, в цей день закінчували збирати врожай й готувалися до зими. А ще наші предки вірили, що від Різдва Пресвятої Богородиці починається сезон сватання, тож було дозволено засилати сватів до дівчат.

Що не можна робити 21 вересня на Різдво Пресвятої Богородиці

  • Не можна виконувати важку фізичну працю.
  • Не можна сваритися з ближніми та таїти образу в серці.
  • Не можна викидати залишки їжі.
  • Не можна до рук брати голку.
  • Не можна шити, вишивати, різати.
  • Не можна відмовляти у проханнях про допомогу.
  • Не можна вживати алкоголь й м'ясо.
  • Не можна влаштовувати надто шумні вечірки.
  • Не можна носити незручне взуття.

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці / Фото "Canva"

Народні прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці

  • Якщо на вулиці тепла погода – той уся осінь буде такою.
  • Якщо на деревах помітили павутиння – це до тепла.
  • Якщо зранку іній на траві – це до негоди.
  • Якщо з дерева опало практично усе листя – очікуйте ранньої зими.
  • Перелітні птахи низько летять – це до похолодання.
  • Зайці риють нори – очікуйте сурової зими.
  • Яскраво-червоний світанок або захід – до вітряної та дощової погоди.