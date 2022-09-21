На Різдво Пресвятої Богородиці у храмі відбувається святкове служіння, а віряни моляться про заступництво та допомогу у складних обставинах життя. Також жінки, які не мають дітей, приходять з проханням про народження дитини, пише 24 канал.

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Марія була єдиною дочкою подружжя Якими та Анни, яка народилася у їх старості. Після численних щирих молитов та віри, що Бог подарує їм дитину, Господь благословив їх немовлям. Після радісної новини про зачаття, батьки Богородиці дали обітницю присвятити свою дитину для служіння Богу. Вони віддали дівчину Єрусалимський храм, де вона знаходилася до свого повноліття.

Офіційно Різдво Пресвятої Богородиці почали відзначати в кінці 6 – на початку 7 століття у Візантійській імперії.

У давні часи бездітні жінки робили святковий обід і запрошували в гості бідних. Також молилися про народження дитини, адже за переказами Анна теж молилася довго до Господа про те, що він подарував їй дитя. Зазвичай в цей період можна очікувати сильних дощів, а в народі кажуть: "Друга Пречиста прийшла – дощем полила".

Молитви на Різдво Пресвятої Богородиці

"О, Всемилосердна, Добра і Щира Захиснице наша, Пані Богородице, що пізнала щастя Материнства, в якому хвилювання, надії, тривоги й усіх частин матерів земних прийняла.

Зглянься, Пречиста Мати, на рабів Твоїх цих, союзом подружнім сполучених, благаючих допомоги Твоєї, нехай буде на них милість Твоя, нехай будуть плідні й побачити сині синів своїх аж до третього й четвертого роду, і до бажаної старости доживуть і ввійдуть у Царство Небесне. Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, Якому належить всяка слава, честь і поклоніння з Отцем і Святим Духом на віки. Амінь!"

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"Преблагословенна Діво Маріє, Царице неба і землі, Твоєму чудотворному образу припадаючи, розчулено взиваємо: зглянься милостиво на рабів Твоїх і Твоїм всесильним клопотанням зійшли кому потрібні.

Вся вірних чада Святої Церкви спаси, невірних зверни, заблудлих на шлях правий настав, старість і слабкість сил підтримай, юних у вірі святої зрости, мужність на добро направу, грішників до покаяння приведе й усіх християн благання почуй, хворих вилікуй, а подорожуючих оберігай.

Боронь, Владичице, гріхопадінь і бід усіх, побожно закликаємо святе ім`я Твоє і поклоняємося чесному образу Твоєму. Ти, бо молитвами беззаконня наша задарма очищаєш, тим же до Тебе припадаємо і паки співаємо.

Віджени від нас усякого ворога і супостата, усякої напасті й згубні поневіряння – молитвами Твоїми, падаючі дощі офіційні й землі рясно родять, вклади в серця наш страх Божий до виконання заповідей Господніх, щоб все тихо і мирно поживемо на порятунок душ наших, на благо ближніх. і на славу Господа, Йому бо, яко Творця, Промислителю і Спасителеві наша всяка належить слава, честь і поклоніння, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь."

Молитви на Різдво Пресвятої Богородиці 2022 / Фото з відкритих джерел

"Мати Божа, Непорочна Маріє! Це я (ім’я), посвячую Тобі тіло і душу мою, всі молитви й терпіння, все, чим є і що посідаю. З бажання у серці віддаюся Тобі в неволю любові. Залишаю Тобі право розпоряджайся мною для порятунку людей і допомоги Церкві, якої Ти є Матір’ю. З цього часу прагну все робити з Тобою, через Тебе і для Тебе. Знаю, що власними силами нічого не зможу вчинити, а Ти можеш усе, що є волею Твого Сина, бо завжди перемагаєш. Вчини так, Царице неба, опоро для вірних, аби моя родина, парафія і вся Україна були правдивим Царством Твого Сина. Амінь."

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"О, Непорочна, Благословенна Діва Марія, у Господа випрохана святими молитвами, Богу віддана, Господом улюблена, обрана матір’ю Господа нашого Ісуса Христа за своєю чистотою душі й тіла. Хто ж прославив Тебе або не догодити, адже Народження Твоє — це наш порятунок. Прийми молитву нашу від недостойних рабів Твоїх, не відкинь благання нашого серця.

Тебе прославляємо знову і знову, Твоя велич оспівуємо, до Тебе припадаємо з розчуленням, як до швидкої заступниці плодовитий. Молимо Тебе, випроси у Сина Твого Ісуса Христа, Бога нашого обдарувати нас недостойних благочестивим життям, нехай буде він жити ми, як завгодно то Богу нашому, і з користю для душ наших. О, Пресвята Діва Марія, Цариця небесна, зглянься з усієї милости Своєї на рабів Твоїх, до Тебе звернених, які не змогли ще завестися потомством, пошли Своїм всесильним клопотанням зцілення від безпліддя.

О, Богородице, почуй наші молитви, утоли скорботу і даруй мужність жити в щасті. Смиренно вдаємося до Тебе і молимо, випроси у Всемилостивого Господа нашого прощення за всі гріхи, нами вчинені по волі й без. І все, що в праведного життя потрібно буде нам, випроси у Сина Твого, Христа Спасителя. Ти єдина надія наша на годину смерті, даруй нам християнської смерті й введи в Царство Господнє. З усіма святими молимо Тебе невпинно і прославляємо єдиного Господа, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь"

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"Прославляю Тебе, о Серце Марії, Матері Милосердя, з найглибшою шаною. Дякую Тобі за милосердя, котре випросила мені, бачачи усі мої гріхи. Дякую Тобі за всі ласки й блага, котре мені Твоє материнське Серце випросило. Єднаю мою молитву з чистими душами, котрі Тебе почитають, вихваляють, люблять і мають надію на Тебе, що Ти, о Мати, від гріха мене збережеш і спасеш. Амінь."