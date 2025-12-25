Цьогоріч різдвяні віншування звучать особливо трепетно, об'єднуючи тих, хто святкує вдома, і тих, кого розділила війна. З нагоди наближення свята 24 Канал підготував гарні картинки-привітання з Різдвом Христовим. Збережіть їх собі заздалегідь, щоб потім не витрачати час. Надішліть ці святкові листівки рідним, друзям, близьким і знайомим, яким хочете подарувати магію Різдва 25 грудня.

Наша редакція вітає вас із Різдвом Христовим! Нехай це свято стане початком нового успішного року, сповненого нових звершень та стабільності. Бажаємо, щоб світло Різдва оберігало кожного захисника та подарувало кожній українській родині віру в переможне завтра.

Різдво 2025: картинки-привітання

Привітання з Різдвом – 2025 / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!