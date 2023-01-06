Різдво є одним з найголовніших християнських свят. Прихід Ісуса Христа поділив історію на "до" і "після", тож саме з його дня народження розпочалося сучасне літочислення – "наша ера". У це свято українці прославляють Бога, відвідують святкові Богослужіння, збираються у колі всієї сім'ї й вітають один одного піснями-колядками, зазначає 24 канал.

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Народні традиції святкування Різдва Христового в Україні

За традицією Різдву Христовому передує Різдвяний піст, який триває сорок днів із 28 листопада по 7 січня. У народі його ще називають "Пилипівка", оскільки його початок припадає на день пам'яті апостола Пилипа.

Різдвяний піст призначений для духовного та фізично очищення людини. Також у цей час віряни багато моляться, читають Біблію й роздумують над сенсом Різдва.

Напередодні свята 6 січня відбувається Святвечір. Українські господині готують 12 пісних страв, які символізують 12 апостолів. Також вся родина збирається за одним святковим столом і для того, щоб розпочинати вечеряти спершу очікує сходження у небі першої зірки, яка нагадує Вифлеємську зорю, що привела мудреців до того місця, де народився Ісус.

Як святкують Різдво в Україні – цікаві традиції та символи / Фото "Факти"

Святий вечір має розпочатися із молитви та запалюванням різдвяної свічки. У присутності всієї родини господар будинку благословляє вечерю й тоді всі розпочинають їсти кутю та інші страви.

Кутя вважається головною стравою на столі. Вона складається із пшеничної чи ячмінної каші, перетертого маку, родзинок, горіхів та меду.

У народних традиціях почесне та важливе місце у Святвечір займає оформлення столу. Спершу його застеляють свіжим сіном або соломою, зверху насипають трохи зерна і покривають красивою скатертиною. По кутках столу під скатертину кладуть по зубчику часнику, який згідно з давніми віруваннями наших предків захищає усю сім'ю та хату від злих сил та хвороб.

На почесне місце у будинку ставлять дідух. Це вівсяний, житній чи пшеничний сніп, який символізує добробут, хороший урожай, багатство, він є оберегом роду й духом усіх предків.

Різдво в Україні 2023 – як відзначають, традиції та символи свята / Фото Tobiporada

Ранок 7 січня розпочинається із того, що всі вітають з Різдвом один одного фразою "Христо народився!", а у відповідь лунає "Славімо Його!". Також у цей день заведено йти на святкове Богослужіння, а згодом відвідувати своїх родичів. Цього дня українці не обмежують себе їжею й можуть їсти м'ясні та інші ситні страви.

Хорошою різдвяною традицією вважається колядування, а також вертеп. З вечора 6 січня заведено колядувати в будинках та по вулицях. Для цього хлопці й дівчат готують спеціальні пісні та вірші з побажаннями достатку, здоров'я та миру. Ще часто із собою в руках носять велику зірку, покриту позолоченим папером й закріплену на палиці, а також згадують біблійні сюжети народження Ісуса. За такі привітання колядники отримують у подарунок солодощі та монети.

Вертеп – це своєрідний мандрівний театр за допомогою якого з хати до хати прославляють новонародженого Ісуса. Це не лише пересувний мініатюрний ляльковий театр. В Україні є дуже популярним вертеп із живих людей, які виконують ролі різних персонажів з усім відомої різдвяної історії.