Рождество является одним из самых главных христианских праздников. Приход Иисуса Христа разделил историю на "до" и "после", поэтому с его дня рождения началось современное летоисчисление - "наша эра". В этот праздник украинцы прославляют Бога, посещают праздничные Богослужения, собираются в кругу всей семьи и поздравляют друг друга песнями-колядками, отмечает 24 канал.

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Народные традиции празднования Рождества Христова в Украине

По традиции Рождеству Христову предшествует Рождественский пост, который длится сорок дней с 28 ноября по 7 января В народе его еще называют "Филипповка", поскольку его начало приходится на день памяти апостола Филиппа.

Рождественский пост предназначен для духовного и физически очищения человека. Также в это время верующие много молятся, читают Библию и размышляют о смысле Рождества.

В канун праздника 6 января проходит Святой вечер. Украинские хозяйки готовят 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов. Также вся семья собирается за одним праздничным столом и для того, чтобы начинать ужинать, сначала ожидает восхождения в небе первой звезды, напоминающая Вифлеемскую звезду, приведшую мудрецов к тому месту, где родился Иисус.

Как празднуют Рождество в Украине – интересные традиции и символы / Фото "Факты"

Святой вечер должен начаться с молитвы и зажигания рождественской свечи. В присутствии всей семьи хозяин дома благословляет ужин и все начинают есть кутью и другие блюда.

Кутья считается главным блюдом на столе. Она состоит из пшеничной или ячменной каши, перетертого мака, изюма, орехов и меда.

В народных традициях почетное и важное место в Святой вечер занимает оформление стола. Сначала его застилают свежим сеном или соломой, сверху насыпают немного зерна и покрывают красивой скатертью. По углам стола под скатерть кладут по зубчику чеснока, который согласно древним верованиям наших предков защищает всю семью и дом от злых сил и болезней.

На почетное место в доме ставят дедух. Это овсяный, ржаной или пшеничный сноп, символизирующий благосостояние, хороший урожай, богатство, он оберег рода и дух всех предков.

Рождество в Украине 2023 – как отмечают, традиции и символы праздника / Фото Tobiporada

Утро 7 января начинается с того, что все поздравляют с Рождеством друг друга фразой "Христос родился!", а в ответ звучит "Славим Его!". Также в этот день принято идти на праздничное Богослужение, а затем посещать своих родственников. В этот день украинцы не ограничивают себя едой и могут есть мясные и другие сытные блюда.

Хорошей рождественской традицией считается колядование, а также вертеп. С вечера 6 января заведено колядовать в домах и на улицах. Для этого ребята готовят специальные песни и стихи с пожеланиями изобилия, здоровья и мира. Еще часто с собой в руках носят большую звезду, покрытую позолоченной бумагой и закрепленную на палке, а также вспоминают библейские сюжеты рождения Иисуса. За такие приветствия колядники получают в подарок сладости и монеты.

Вертеп – это своеобразный странствующий театр, с помощью которого из дома в дом прославляют новорожденного Иисуса. Это не только передвижной миниатюрный кукольный театр. В Украине очень популярен вертеп из живых людей, исполняющих роли разных персонажей из всей известной рождественской истории.