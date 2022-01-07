Різдво завжди є особливою подією для українців, адже це чудова можливість пригадати автентичні традиції свого народу, усією родиною заспівати колядки й скуштувати традиційні страви. Цього року святкування у Шевченківському Гаю буде поділено на два дні – 7 та 8 січня – з метою дотримання карантинних обмежень та уникнення масових скупчень відвідувачів.

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На локації святкування на гостей чекатимуть атмосферні фотозони, інтер’єри з традиційними різдвяними атрибутами. Також відвідувачі зможуть скуштувати гарячі напої та автентичну кухню. Ведучий Павло Гоц знайомитиме усіх з гостями заходу біля садиби зі села Вербівець. Зокрема 8 січня відвідувачі зможуть заколядувати разом із Василем Карванським, Соломією Чубай, гуртом "Курбаси" та Lemko Bluegrass Band. Спробувати свої сили у народних танцях можна буде разом із ДРИҐОМ.



Різдво 2022 у Шевченківському Гаю / Фото ЛМР

У подвір’ї церкви із села Криївка відвідувачі зможуть побачити мистецькі вертепи у Різдвяній шопці. 7 січня також можна заколядувати разом із гуртом звіздарів, а 8 січня – з колядничим гуртом з "Дударика". Також організатори пропонують ексклюзивну екскурсію "Українське Різдво" за попереднім записом.

Саме тут живе Дух Різдва – у старій бойківській церкві, у колоритній гуцульській ґражді чи на багатій покутській садибі… Так наче у фільмах Параджанова чи Миколайчука, тільки все по-справжньому!

– описують атмосферу заходу організатори.

Ціна вхідного квитка на святкування відповідає ціні квитка входу у музей:

Загальний – 100 грн;

Пільговий – 50 грн.

Пресслужба ЛМР повідомляє, що захід "На Різдво до Гаю" відбуватиметься в рамках благодійного проєкту "Об’єднуємо друзів Музею". А тому зібрані під час святкування кошти передадуть музею для реставрації історичних об’єктів.

Автор: Марія Твардовська