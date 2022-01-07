Рождество всегда является особым событием для украинцев, ведь это отличная возможность вспомнить аутентичные традиции своего народа, всей семьей спеть колядки и попробовать традиционные блюда. В этом году празднование в Шевченковском Гаю будет разделено на два дня – 7 и 8 января – с целью соблюдения карантинных ограничений и избежания массовых скоплений посетителей.

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На локации празднования гостей будут ждать атмосферные фотозоны, интерьеры с традиционными рождественскими атрибутами. Также посетители смогут попробовать горячие напитки и аутентичную кухню. Ведущий Павел Гоц будет знакомить всех с гостями мероприятия возле садыбы из села Вербовец. В частности, 8 января посетители смогут колядовать вместе с Василием Карванским, Соломией Чубай, группой "Курбаса" и Lemko Bluegrass Band. Попробовать свои силы в народных танцах можно будет вместе с ДРИГОМ.



Рождество 2022 в Шевченковском Гаю / Фото ЛМР

Во дворе церкви из села Крыивка посетители смогут увидеть художественные вертепы в Рождественской шопке. 7 января также можно заколядовать вместе с группой звездочетов, а 8 января – с колядничей группой из "Дударика". Также организаторы предлагают эксклюзивную экскурсию "Украинское Рождество" по предварительной записи.

Именно здесь живет Дух Рождества – в старой бойковской церкви, в колоритной гуцульской гражде или на богатой покутской садыбе... Так как в фильмах Параджанова или Миколайчука, только все по-настоящему!

– описывают атмосферу мероприятия организаторы.

Цена входного билета на празднование соответствует цене билета входа в музей:

Общий – 100 грн;

Льготный – 50 грн.

Пресс-служба ЛГС сообщает, что мероприятие "На Рождество в Гаю" будет проходить в рамках благотворительного проекта "Объединяем друзей музея". А потому собранные во время празднования средства передадут музею для реставрации исторических объектов.

Автор: Мария Твардовская