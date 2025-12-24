Що цікаво, підготовка до Різдва розпочинається задовго до грудневих морозів, а саме 15 листопада, коли віряни вступають у 40-денний Різдвяний піст. Обмежуючи себе в їжі та відмовляючись від м'ясних і молочних страв, християни прагнуть очистити тіло та власну душу до початку великого свята, пише 24 Канал з посиланням на сайт "Українські традиції".

Дивіться також Їх точно варто заспівати на Різдво: 7 старовинних українських колядок, які ніхто не знає

Які традиції Різдва в Україні?

24 грудня, у Святвечір, українські родини збираються за святковим столом у тихому очікуванні дива. Згідно з давнім звичаєм, ніхто не торкається їжі до появи на вечірньому небі першої зірки. Лише тоді розпочинається урочиста трапеза з дванадцяти пісних страв, які нагадують вірянам про дванадцятьох учнів Сина Божого та об'єднують покоління навколо спільних цінностей, зазначає Православний церковний календар.

З настанням 25 грудня піст нарешті завершується, поступаючись місцем радісному святкуванню Різдва. У цей день у храмах зазвичай проводять три служби Божі, одну з яких віряни намагаються обов'язково відвідати, щоб вшанувати народження Христа. Після церковних літургій настає час для родинного тепла та святкових частувань, адже відтепер знову можна їсти продукти тваринного походження.

Однак справжня народна радість починається вже ввечері, коли люди об'єднуються навколо давніх традицій колядування. Віряни ходять від хати до хати, наповнюючи оселі сусідів дзвінкими піснями, що прославляють народження Спасителя. Водночас господарі радо вітають гостей та обдаровують їх подарунками, створюючи неповторну атмосферу єдності та свята, яке зігріває душі навіть у найхолоднішу зиму.

Традиції Різдва в Україні / Колаж LifeStyle24

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!

Чи буде вихідний на Різдво – 2025 в Україні?