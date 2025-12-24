Про те, як народжується свято в різних куточках країни та які символи достатку ставлять на різдвяний стіл – у щирих розповідях журналістів 24 Каналу про тепло рідного дому. Наша редакція зібрала різдвяні звичаї Заходу, Центру та Півдня України, щоб показати, що, попри різні обряди, нас єднає спільна віра та прагнення захистити своє коріння.

Дивіться також Їх легко запам'ятати: 6 українських колядок, які можна співати всією родиною

Як святкують Різдво у різних регіонах України?

Різдво на Закарпатті

На Закарпатті Різдво має свій унікальний ритм, де замість звичної куті головним атрибутом Святвечора виступає керечун – ритуальний різдвяний хліб. Випускова редакторка відділу контент-редакторів та YouTube Жанна Клименко розповідає, що цей хліб є символом сили роду та добробуту, який обов'язково має бути в хаті.

Замість вертепів, тут ходять бетлегеми – молодь, перевдягнена у пастухів та ангелів, яка носить з собою маленьку дерев'яну церкву та розігрує біблійні сценки. Окрім них, у кожну домівку заходить церковний чоловічий хор, а родичі можуть відвідувати одне одного з колядою протягом кількох днів.

Попри те, що багато близьких Жанни зараз в еміграції, ці традиції залишаються незмінними, хоча й позбавленими колишньої безтурботності.

Різдво на Галичині

Найбільше різдвяних обрядів збереглося на Львівщині та Івано-Франківщині, де Святвечір є центром родинного життя. Керівниця новинного контенту Наталя Боднар та редакторка розділу Кіно Ольга Паньків діляться, що вечеря тут починається з молитви та проскурки, яку найстарший член родини вмочує в мед і роздає кожному зі словами "Христос рождається".

На столі обов'язково стоять 12 пісних страв, а під скатертину чи під стіл кладуть сіно, яким пізніше обмотують ложки. У родині редакторки розділу Show Софії Хомишин на свято готують традиційні вареники, але з маленьким "сюрпризом" всередині – у деякі з них заздалегідь ховають монетки. Для дітей це стає справжнім різдвяним квестом і найкращою мотивацією добре повечеряти. Адже вважається, що тому, кому дістанеться такий "щасливий" вареник, увесь наступний рік принесе фінансовий достаток та успіх.

Водночас редакторка розділів Show та Кіно Марта Гнат згадує цікаву заборону. Так, під час приготування страв на Святвечір не можна називати мак інакше як "зернятами", щоб не накликати невдач.

Різдвяний стіл на Львівщині / Фото з особистого архіву Марти Гнат

У Дрогобичі, як розповідає редакторка розділу Show Марія Касій, першою обов'язково співають колядку "Бог предвічний", а в родині журналістки Марії Примич на Івано-Франківщині традиційно залишають кутю та хліб на столі на всю ніч для померлих родичів.

Однак війна внесла свої корективи, адже тепер колядка – не лише обряд, а й спосіб допомоги. Ольга Паньків зазначає, що всі зібрані вертепом кошти у її рідному селі Верин тепер передають Збройним Силам України, перетворюючи давню традицію на потужний інструмент підтримки фронту.

Різдво на Львівщині / Фото з особистого архіву Ольги Паньків

У час, коли ми загадуємо різдвяні бажання і віримо в диво, маємо шанс створити його власноруч. Напередодні Різдва та Нового року Анастасія Зазуляк разом із редакцією 24 Каналу збирають кошти на бус VW T5 для 160 ОМБр. Ті, хто задонатить 200 грн і більше, автоматично стають учасниками нового iPhone 16 256GB.



А від редакції LifeStyle 24 за будь-який донат розіграємо квитки на виставу у театрі Заньковецької. Переможець сам зможе обрати дату і виставу, а також побуває на екскурсії за лаштунками. Донатьте на банку та подаруйте світлий вечір собі або рідним!

Різдво на Поділлі

Для центральних регіонів Різдво – це час тиші та глибоких спогадів. Редакторка новинної стрічки Діана Подзігун згадує, як у Жмеринці, що на Вінниччині, уся родина збиралася у прабабусі, де тато натирав мак у старовинній глиняній макітрі, якій було вже багато десятків років.

Батько Діани зник безвісти на війні, а свята втратили колишню гучність, однак родина продовжує виготовляти прикраси власноруч та зберігати обрядовість. Для них важливо передати молодшому брату дівчини відчуття дива, доводячи, що українські традиції є сильнішими за будь-який біль.

Різдво на Півдні

Різдво на Півдні України, зокрема в Херсоні, завжди було щедрим і гостинним. Редакторка розділу LifeStyle Влада Пономарьова згадує, що Святвечір у її родині збігався з днем народження бабусі (6 січня за старим стилем), тому на столі поруч із традиційною кутею завжди стояв святковий торт. Це створювало особливу атмосферу подвійного свята, де релігійні сенси тісно перепліталися з родинним теплом.

Після початку повномасштабного вторгнення родина переїхала до Києва і зараз роз'їхалась по різних куточках України та Європи. Попри те, що великі зібрання стали рідкістю, мама Влади обов'язково готує кутю як головний символ дому, у який вони мріють знову повернутись на мирному півдні.

Як святкують Різдво у Херсоні / Фото з особистого архіву Влади Пономарьової

Для команди 24 Каналу Різдво – можливість бодай на вечір відкласти свою роботу, аби повернутися до власного коріння. Попри різні регіональні звичаї та виклики повномасштабної війни, наших колег об'єднує спільна місія – зберегти зимову казку для наступних поколінь та подякувати захисникам, завдяки яким це свято стає можливим.